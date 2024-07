“Fue una burla”: Critican a Don Pedro Rivera por cantar en la estrella que le dieron a su hija Jenni 

Don Pedro Rivera ha llamado la atención en las redes sociales porque acudió a la estrella de la que recientemente le dieron a su fallecida hija Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El patriarca de la controversial familia no fue solo, ya que estuvo acompañado de su novia Nataly Rodríguez, ¿y por qué la controversia? Sus nietos le pidieron que no fuera junto a ella.

Sin embargo, poco le importó e hizo esta especie de homenaje, con canciones y flores para su hija.

Esta situación ha traído muchos comentarios en las redes sociales, debido a que creen que esta no fue una acción nada positiva y menos en un momento especial para la familia Rivera.

En la cuenta en Instagram del programa ‘Despierta América’ compartieron el video y las reacciones del público no faltaron.

Algunos usuarios cuestionaron a don Pedro Rivera con mensajes como: “Esta familia es un circo completo, desde la abuela, los nietos, los hijos, etc”, “Pobre viejito, lo tienen embrujado”, “Qué falta de respeto hacia su hija”.

Otros escribieron: “Ay, Dios mío, cuánta ridiculez”, “No creo que a su hija le hubiera parecido eso de llevar a su mujer solo por llamar la atención”, “Qué burla”.

Don Pedro Rivera habla del homenaje a su hija

En el programa ‘De Primera Mano’, el señor indicó que ha estado bien con su familia y por eso no tuvo problema en asistir a la actividad que hicieron en Los Ángeles.

Durante la conversación con Gustavo Adolfo Infante comentó que sí fue cierto el acuerdo que hicieron para no ofrecer entrevistas durante el acto.

“Eso ya yo lo conocía desde antes porque muchas veces que la prensa me invitaba a un evento de Jenni, a ella no le gustaba para que no le quitaran tiempo de entrevista a ella”, dijo.

Por eso explicó que fue algo que quisieron mantener. “Yo lo tomo a bien porque las personas quieren llegar a un punto y ponen todas las condiciones que gustan”, agregó.

