Jaime Lozano es ratificado por la FMF como entrenador de la selección mexicana

El director técnico de la selección de México, Jaime Lozano, fue ratificado como entrenador del conjunto azteca para el camino a la Copa Mundial de la FIFA de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá a pesar de la eliminación del equipo en la Fase de Grupos de la Copa América 2024 al quedar empatados 0-0 contra la selección de Ecuador.

Esta información la dio a conocer el director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Duilio Davino, quien detalló que el máximo organismo de dicha nación tiene una total confianza por el Jimmy Lozano para poder impulsar a toda la plantilla para poder tener una mejor actuación que la registrada en Qatar 2022.

“Comentar que el proyecto continúa, como lo habíamos hablado, en dos semanas Jimmy nos presentará una evaluación de lo que sucedió en el verano y también platicaremos con él con todo lo que podemos mejorar, con las áreas de oportunidades que tenemos, que son muchas, pero también hay cosas positivas en el torneo, debemos escalar en esa base positiva”, dijo a los medios de comunicación luego de la eliminación de México.

Davino también recordó que esta decisión de mantenerlo al mando del Tri ya había sido anunciada el pasado 10 de mayo durante una conferencia de prensa al destacar que no les importaría ningún resultado que tuvieran dentro de la Copa América.

Jaime Lozano descarta que el Tri tuviera una pésima actuación tras la Copa América. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

A pesar de eso no ocultó el dolor que sintieron por no haber logrado su clasificación a los cuartos de final del torneo organizado por Conmebol y que se celebra en los Estados Unidos.

“Estamos muy tristes por no conseguir obvio el resultado que esperábamos, me duele mucho cuando la selección no cumple los objetivos, me dolía cuando no estaba en el proyecto, hoy que estoy me duele mucho más”.

Esta eliminación en la Copa América 2024 mantiene a México en el mal momento que registraron tras ser eliminados del Mundial de Qatar 2022 en la Fase de Grupos, algo que causó la destitución de Gerardo ‘Tata’ Martino.

