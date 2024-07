¡Adiós Irina Baeva! Juan Osorio confirma nueva “Aventurera” tras fuertes críticas

Luego de que Irina Baeva ha sido objeto de críticas y opiniones diversas por su desempeño en la obra ‘Aventurera’, este jueves se dio a conocer que el productor Juan Osorio tomó la decisión de destituir del papel a la actriz de origen ruso, asegurando que el próximo 18 de julio revelará quién será la nueva famosa que tomará la batuta del show.

Fue a través de la cuenta de Instagram de Televisa donde se informó sobre la decisión de Osorio.

“El productor Juan Osorio declaró que el próximo 18 de julio se dará a conocer a la nueva “Aventurera”, se lee en el mensaje.

Los comentarios en contra de Irina Baeva han sido muy crueles

Aparentemente, el desempeño de Irina Baeva en la puesta en escena “Aventurera” no fue del agrado de la gente, esto se vio reflejado con toda clase de crueles comentarios hacia la actriz que los internautas hicieron saber en redes sociales.

“Nada que ver con las demás aventureras, que lástima que no supieron elegir”, “Mínimo unas clases de baile, no tiene gracia, baila muy feo”, “Los rusos no tienen ritmo y son más fríos que el hielo, tantas actrices latinas en México y agarran a una que solo es güera y joven”, “Ni carisma ni baile”, “No baila no actúa. No canta, está para llorar”, “Sin nada de gracia, no siente la música. A quién se le ocurrió ponerla a ella”, fueron algunos de los mensajes.

Cabe mencionar, que incluso, algunas personalidades de la farándula, también se manifestaron abiertamente para decir que la rusa no “daba el ancho” para el papel de ‘Elena Tejero’.

“Espero que esto mejore, a mí en lo personal no me gustó, me aburrió mucho”, fue el comentario que emitió el periodista Gustavo Adolfo.

Niurka Marcos también arremetió muy a su estilo en contra de la producción, la coreógrafa y la actriz rusa: “Irina no es vedette, no… ¿bailas?”, dijo.

“Aventurera” ha tenido grandes participaciones de famosas de la talla de la fallecida Edith González, Itatí Cantoral, Adriana Fonseca y la propia Niurka Marcos.

Las expectativas del público para el montaje de este 2024 eran grandes, pues se había dicho que Irina estaba recibiendo un arduo entrenamiento de baile y canto para estar a la altura del personaje.

