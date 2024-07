Llantos y polémicas en la gira de Karol G

Karol G rompió en llanto en su última presentación en Alemania. Las lágrimas y su mensaje le han dado la vuelta al mundo, porque su dolor ha podido reflejar el de muchos en circunstancias similares. Falleció un amigo cercano a la colombiana, y lamentablemente la distancia que hubo entre ellos los últimos años ahora le pesa a Karol que reconoce que pudo haber hecho más.

Esto es lo que ha dicho la catante de “Mañana será bonito” sobre esta situación: “Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo y a la cual quería mucho. Me di cuenta muy tarde que la quería mucho”.

El dolor se percibe en Karol Go, por lo mucho que le pesa reconocer que pudo haber estado más presente en la vida de alguien que al final ella se ha dado cuenta de que sí sumaba y que ahora le ha dejado un vacío importante en su corazón.

No sé si le dije lo agradecida que me sentía por su presencia, su compañía y su amistad las veces suficiente", Karol G, – Cantante de origen colombiano.

Según información del portal Mezcalent, la publicación de Karol G se ha llenado de miles de mensajes de apoyo para la intérprete de «TQG», entre los que se encuentra el de una chica llamada Irene, quien reveló que asistió al concierto y pudo ser testigo de la tristeza de la artista.

Polémica en la gira de Karol G

Una joven llamada Mayra Lisset Salvatierra hizo uso de su red social en Tik Tok para exponer que lamentablemente durante una parte del show de Karol G en donde dizque usan pirotecnia, una chispa de le cayó en el ojo y ahora está a punto de perderlo debido a la tardanza para recibir atención médica.

El portal Mezcalent ha expuesto la declaración de la joven que cuenta lo siguiente: “Los de primeros auxilios del lugar me dijeron que no podían hacer nada, que fuera rápidamente al baño y me enjuagara en el lavadero, pero no había ninguno”.

“Ya cuando llegué a emergencias el trato fue horrible, la médica que me atendió no me quería revisar. Le tuve que insistir y vieron que sí tenía una lesión y me extrajeron un pedazo negro que estaba debajo del párpado», dice la chica, quien aún debe utilizar un parche”.

