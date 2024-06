Difunden la supuesta colaboración entre Selena Gómez y Karol G que no se publicó

A pesar de no mostrar su relación en redes sociales de manera continua, Selena Gómez y Karol G mantienen una corta pero significativa amistad que inició en 2022 luego de que la estadounidense publicara un video bailando uno de los temas más importantes de la colombiana: “Provenza”.

A partir de este punto, ambas cantantes compartieron diversos momentos que han fortalecido su amistad, como la presencia de Karol G en un cumpleaños de Gómez o la asistencia de la intérprete de “Single Soon” a un concierto de la también actriz en 2023.

Lo anterior, de manera lógica, generó gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes no ocultaron su emoción por ver a sus cantantes favoritos colaborar en el futuro. Sin embargo, y a pesar de que este “sueño” se ha quedado en meras especulaciones, la reciente viralización de un tema ha hecho ver que este trabajo en conjunto sí se llevó a cabo.

¿Selena Gómez y Karol G colaboraron juntas?

A través de diversas redes sociales, principalmente X, se difundió un breve clip en donde se puede escuchar, de manera evidente, las voces de Selena Gómez y Karol G en lo que parece ser el fragmento de un tema que los mismos usuarios titularon “Confessions”.

Karol G x Selena Gómez, canción que posiblemente fue descartada 👀💕🥀 pic.twitter.com/JAhBgUlvLp — Karol G Stats (@KarolGWW) June 28, 2024

Según lo mencionado en las publicaciones, la canción corresponde a una canción que ambas artistas grabaron, presuntamente en 2023. Sin embargo, se desconoce la razón por la que dicha composición nunca se publicó.

De igual manera, y por la naturaleza misma del clip y su difusión, no se sabe con exactitud si este es real o puede ser una creación de la Inteligencia Artificial.

A finales de año, Selena Gómez se convirtió en parte del video oficial de la cantante colombiana “Que Chimba de Vida”, al aparecer, de manera muy breve, abrazando a la cantante sudamericana.

Desde aquel entonces, ninguna de las artistas ha revelado mayor interacción a través de sus redes sociales.

Selena Gomez hace un pequeño cameo en el nuevo video musical de Que Chimba De Vida de Karol Gpic.twitter.com/RBBQUCklPP — Selena Gomez Project (@SelGPROJECT) December 14, 2023

De manera reciente, Selena Gómez reveló, por primera vez, su papel dentro de la serie secuela de “The Wizards of Waverly Place”, en donde fungirá como productora además de hacer una aparición en el primer capítulo. Asimismo, se difundió un video en donde se ve a la artista, junto a los actores Martin Short y Steve Martin, celebrar el fin de rodaje de la cuarta temporada de la serie “Only Murders In The Building”.

Respecto a Karol G, la colombiana se encuentra inmersa en su gira “Mañana Será Bonito Tour 2024” por Europa. Luego de su paso por países como Alemania, Francia e Italia, la cantante se prepara para sus shows en Portugal y España, país en donde pondrá punto final a su gira el próximo mes de julio.

