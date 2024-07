Columna de María Marín:¡Fuertes y bellas!

Siempre me he preguntado por qué nos clasifican como el sexo débil. Decidí encontrar la respuesta. Empecé a preguntar a todo el mundo y nadie sabía. Desesperada por encontrar alguna pista llamé a mi doctor y me dijo: “La única razón por la cual ustedes son consideradas el sexo débil porque la estructura corporal de una mujer es más pequeña que la del hombre”.

Esta respuesta solo corroboró lo que siempre había sospechado; ¡que no tenemos ni un pelo de débiles!

A continuación, comparto algunos datos científicos que comprueban lo poderosas y versátiles que son las mujeres:

Somos más fuertes- Nuestro sistema inmunológico es más poderoso que el de ellos, por eso vivimos más. Ocho de cada nueve personas que cumplen 100 años son mujeres. Muchos hombres alegan: “¡es que ellas nos matan!”, pero lo cierto es que estamos capacitadas para tolerar más dolor. Somos las procreadoras, ¿hay que decir más?

Somos más diestras- El cerebro de la mujer tiene pensamientos entrelazados y puede realizar con eficacia varios trabajos a la vez; mientras ayuda al niño con la tarea, cocina, chequea sus correos, envía un mensaje de texto, mira la novela y habla por teléfono con su mamá. Por el contrario, ellos piensan en forma lineal y son más eficientes cuando se enfocan en una tarea a la vez. Hay algunos hombres que son capaces de hacer dos cosas simultáneamente; ver un juego de fútbol ¡y a la vez tomar cerveza!

Somos mejores empresarias– Las estadísticas muestran que las empresas dirigidas por féminas permanecen vigentes por más tiempo que otras compañías. Esto se atribuye a que las mujeres desarrollan mejores relaciones interpersonales entre sus empleados, clientes, proveedores y socios, lo que resulta en un negocio más fructífero.

¡Somos más bellas! -Y ellos son los primeros en asegurarlo. La belleza de una mujer es tiene tal poder que puede derretir corazones, abrir puertas, parar tráfico, inspirar poetas, pintores, músicos y hasta ocasionar guerras.

Amo a los hombres y ellos son nuestro complemento, pero no hay duda de que las mujeres son el sexo fuerte. Sin embargo, debo aceptar que tenemos una gran debilidad, ¡los chocolates!

