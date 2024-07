Karol G posa con un espectacular bikini en Portugal

La cantante colombiana Karol G disfrutó de un paseo en yate en Lisboa, Portugal y el momento ha servido también para que la ‘Bichota’ luzca su escultural cuerpo en un día de relax.

Posando con un bikini de color beige y un pareo que hacía juego con esta prenda, la intérprete de ‘TQG’ se robó las miradas de su público, que la halagó con miles de comentarios por mostrarse de esta manera.

“Qué hubiera sido”, escribió la artista, tal cual como su más reciente canción, un merengue que ha calado en los gustos de la gente.

Ante la imagen, algunos le dijeron a Karol G: “Anuel anda llorando por ahí por lo que dijo de tu marido”, “El novio suyo me pone celosa”, “La dueña de todo”, “Sentí cosas de Feid”, “Karol G nunca falla en su prime”, “Qué hermosa la reina, es una diosa esta mujer”.

Otros escribieron: “Empezó el verano, fuegoo”, “Hermosa princesa. Disfruta”.

Karol G y su gira por Europa

La Bichota ha tenido recientes presentaciones por el viejo continente y cada una de estas ha sido un momento especial en su carrera, según ha comentado la famosa en una reciente declaración que hizo en su cuenta en Instagram.

“Son tantas cosas tan bonitas las que me están pasando que a veces creo que mi corazón no va a aguantar tanta emoción y gratitud. Con lo ocupado de los días se me van quedando muchas cosas por compartirles en medio de una realidad que todavía no asimilo, 2 noches Ámsterdam, 2 noches Londres, 2 noches París, 2 noches Milán, récords que se van sumando a la historia de mi vida y un sencillo que ustedes se están disfrutando y bailando tanto como me lo imaginé”, escribió en el pie de foto de unas espectaculares imágenes.

Además de esto, comentó: “Nunca voy a encontrar las palabras para agradecer ese amor tan grande e infinito que me regalan pero con seguridad sí las ganas para seguir trabajando todos los días por esto tan lindo que hemos construido juntos. Sigan soñando, sigan creyendo, sigan trabajando que los sueños sí se cumplen. Lo prometo”.

