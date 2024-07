¿María León será la próxima ‘Aventurera’ luego de Irina Baeva?

María León negó que sea ella quien asuma el papel de protagonista en la obra teatral ‘Aventurera’ luego de todo el revuelo que se ha generado con Irina Baeva, actriz rusa que sería sustituida, según los reportes hechos por el productor Juan Osorio.

Esta noticia ha hecho que muchos especulen quién podría asumir el papel y la cantante mexicana ha salido entre las candidatas para asumir el emblemático personaje de las tablas mexicanas.

“No soy la nueva Aventurera, pero me siento muy halagada porque he recibido muchos mensajes muy amorosos, muy cariñosos, que crean que tengo esa capacidad me halaga muchísimo, me parece que es una obra muy impresionante y muy icónica”, dijo a un grupo de periodistas, según se vio en un video publicado por el reportero Edén Dorantes.

Luego explicó que está confirmada para ‘Jesucristo, superestrella’, que empezará temporada en octubre.

Con esta declaración, se generan ahora más dudas por saber quién asumirá este papel. Otros nombres que han circulado dicen que podría ser Ivonne Montero, Marjorie De Sousa, entre otras.

Pese a que no fue contratada para este proyecto, María León reconoce que es una artista versátil, que baila, canta y actúa.

“El trabajo dignifica, mientras tú trabajes y te prepares, vengo llegando de Nueva York porque estaba tomando clases de baile y canto porque quiero dedicarme a esto toda mi vida, pero para poder seguir estando a la altura de los trabajos, uno tiene que prepararse”, comentó.

María León explicó que se enteró de los rumores de que sería la Aventurera cuando en sus redes sociales notó una gran cantidad de notificaciones.

La mexicana explicó que no hubo un acercamiento por parte de la producción, “fue más bien el público que empezó a soltar mi nombre por ahí y yo siento bonito en mi corazón”.

Luego, indicó: “Es un papel tan icónico que cualquier actriz en México o de otro país, sería un reto importante hacerlo, pero también yo estoy en una compañía que adoro”.

