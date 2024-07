Niurka Marcos reaccionó a la salida de Irina Baeva

Niurka Marcos fue una de las primeras en haber criticado el trabajo de Irina Baeva en ‘Aventura’, pues en todo momento consideró que no era la persona más ideal para darle vida. Sin embargo, la vedette ha decidido pronunciarse después de darse a conocer que la rusa no continuará interpretando ese papel.

“Considero que es la primera buena decisión que toma Juan y hay que aplaudirlo, porque ya salió de su cápsula de necedad y empieza a tomar decisiones inteligentes, primero con humildad y segundo, porque hay que trabajar en beneficio de la audiencia”, expresó a través de las redes sociales.

Marcos no tuvo compasión alguna sobre el esfuerzo que realizó la pareja sentimental de Gabriel Soto. Por ello, también terminó atacando el papel que desempeñó Juan Osorio como productor en una obra que siempre ha sido un completo éxito.

“Un artista tiene que prepararse toda la vida, si yo hubiera agarrado, uno de mis maestros o una persona con sabiduría y experiencia en la materia, por ejemplo una Lolita Cortés, si se lo propone Irina se dejará, logra que ella interprete corporalmente una historia bonita, claro que se puede, solo hay que echarle dedicación”, agregó.

La cubana aprovechó de hablar sobre María León, de quien además se cree que podría ser el reemplazo de Irina: “Yo la vi bailando, mis seguidores me mandaron videos de ella y lo hace extraordinariamente, profesional y bonito, también la he visto cantando, por lo que creo que es una buena opción, tiene las características que necesita Elena Tejero”.

Críticas de Niurka Marcos

“Y bueno, para concluir, finalmente, el diagnóstico esperado por todos mis bebé Nius, digo, perdón, no lo puedo dar en ruso porque no sé cómo decirlo, pero Irina no es vedette. Entonces, me veo obligada a decir en español: ¿bailas?”, dijo la cubana a través de su perfil de la red social de la camarita.

Irina Baeva respondió a la primera crítica de Niurka Marcos

“La crítica siempre es buena, siempre y cuando, es constructiva porque eso nos hace ser mejores. Creo que ahí estamos siempre para escuchar y para corregir cositas, para variar más, y dar lo mejor de nosotros; pero los comentarios negativos, seguramente muchos de ellos son de gente que ni siquiera ha visto la obra. Entonces, los invito a que nos acompañen”, mencionó a ‘Imagen TV’.

