¿Juan Osorio considera darle otra oportunidad a Irina Baeva en “Aventurera”?

Después de varias semanas de controversia y especulación en torno a la participación de Irina Baeva en la producción teatral “Aventurera”, hace unos días fue el propio Juan Osorio quien anunció que la pareja de Gabriel Soto saldría de la obra. Sin embargo, parece que la situación podría estar dando un giro inesperado.

¡Adiós Irina Baeva! Juan Osorio confirma nueva “Aventurera” tras fuertes críticas

La decisión inicial de quitar a Irina Baeva del elenco de “Aventurera” fue motivada por una serie de críticas y reacciones negativas por parte del público y los medios, pero ahora, en recientes declaraciones con la prensa, Osorio manifestó que está evaluando seriamente la posibilidad de darle otra oportunidad a la actriz rusa.

“Hoy hubo una junta que estuvo muy fuerte. Obviamente hubo lágrimas, hay mucha tensión, pero así es esto, hay que tomar decisiones”, dijo.

Ante la pregunta directa de los reporteros respecto a si hay probabilidad de que Irina siga como protagonista de la puesta en escena, el mexicano contestó: “No lo sé, por la plática que tuvimos, no lo sé. El martes o miércoles les doy la noticia”.

Las críticas negativas hacia Irina Baeva en el personaje estelar de ‘Elena Tejero’ en “Aventurera”, han desatado que en diferentes entrevistas se le cuestione a Juan Osorio sobre si otras famosas están interesadas en el proyecto.

“Por supuesto que hay varias que ya se apuntaron para ser la Aventurera, varias que han dicho que quieren entrar a la obra y eso quiere decir que el proyecto les interesa. Yo con las que he hablado no les voy a decir los nombres porque no es ético. La gente ha hablado, ha hecho su propia telenovela, pero la realidad es que la próxima semana daremos a conocer la decisión que se tome. Por supuesto que va a ser muy difícil, pero así será”, finalizó.

Esta noticia ha causado revuelo en el mundo del espectáculo, ya que Irina había sido una de las actrices más esperadas en la obra. Sin embargo, Juan ha dejado claro que su prioridad es ofrecer un espectáculo de calidad y que hará todo lo necesario para lograrlo.

Sigue leyendo más de Irina Baeva:

· Emmanuel Palomares y su reacción a la salida de Irina Baeva

· Irina Baeva respondió a las fuertes críticas de Niurka Marcos por su trabajo en la ‘Aventurera’

· Irina Baeva le responde a aquellos que la han criticado por su papel en ‘Aventurera’