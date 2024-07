“Me gustaría que inviten a una selección europea a la Copa América”: Scaloni para terminar con las polémicas

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa: se refirió al estado de Lionel Messi y dejó una afirmación especial en la previa a la semifinal contra Canadá, en la Copa América, en comparación con la Eurocopa.

Hace un mes, Kylian Mbappé, figura de Francia en la final que perdió por penales con Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, reciente refuerzo de lujo de Real Madrid, comentó que “la Eurocopa era más difícil que un Mundial”.

En plena Copa América en Estados Unidos, el entrenador albiceleste no quiso entrar en polémica y aseguró que “son opiniones”, aunque dejó clara su postura, diferente a la expresada por el jugador galo, quien está en semifinales de la Eurocopa 2024 en Alemania con el conjunto de Francia.

Y agregó: “La realidad es que no puede ser más importante una cosa u otra cuando no están los mejores. Si juntamos los títulos del mundo con los sudamericanos que no están en la Eurocopa, son 10 en total, con cinco de Brasil, tres de Argentina y dos de Uruguay”.

“Es evidente que no hay potencias en la Euro. Colombia es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien, Paraguay cada vez que va a los Mundiales pone en dificultad a todos… Pero son opiniones y hay que respetarlas”, había comentado Scaloni.

Este lunes, en New Jersey, el técnico afirmó: “Me gustaría que alguna vez se invite a alguna selección europea a una Copa América y también al revés con la Eurocopa”. Sin dudas, fue en clara alusión a lo dicho por Mbappé, para tener otra medida y evaluar fuerzas entre seleccionados de ambos continentes en otra competencia oficial que no fuera un Mundial.

Scaloni no adelantó nada sobre Messi

Scaloni, aseguró este lunes que no tiene dudas sobre el estado físico de Leo Messi, que siempre está para jugar e, incluso, cuando no está en óptimas condiciones sabe lo que puede aportar.

Scaloni hizo una encendida defensa de su capitán, que tuvo una gris actuación frente a Ecuador, en el partido en el que regresó tras sufrir una lesión en el aductor.

“Messi está bien, es fundamental para nosotros, con eso basta. Leo está bien y estamos tranquilos, mañana será parte de la Copa”, indicó.

¿Y en el caso de que él quiera jugar y usted no considere que está bien, quién decide?, le preguntaron en la conferencia de prensa oficial previa a la semifinal frente a Canadá.

“Es muy fácil porque el 99% de las veces está para jugar. Nunca me ha pasado que no esté para jugar. Es una decisión muy fácil para mí. Es muy franca. Sentarme con él y lo hablamos. Si está en condiciones, juega siempre. No hay dudas. ¡Quién dudaría?. Yo nunca tendré dudas. Nunca me va a pesar, porque sé lo que nos puede dar incluso sin condiciones óptimas. Es indiscutible”, añadió.

