¿Por qué Niurka Marcos no regresa a Cuba? La ‘mujer escándalo’ da las razones

Niurka Marcos, actriz cubana, ha tenido durante años una carrera exitosa en la que México ha sido fundamental para que se desarrolle en el mundo del espectáculo.

En una entrevista en ‘El minuto que cambió mi destino’, presentado por Gustavo Adolfo Infante para Imagen Televisión, la vedette habló de las razones por las que no ha regresado a la isla.

“Quiero saber en este 2024 como ve Niurka a la isla, a su patria, a su terruño”, dijo.

Ante el comentario, la intérprete de ‘Aventurera’ comentó que la ve muy mal y muy triste. “Wow, qué primera pregunta”, decía la artista ante este tema.

Luego, destacó la fe, perseverancia y alegría de los cubanos pese a las adversidades. “Lo poquito que tienen lo ofrecen, es la personalidad del cubano, las características de su parte humana y no dejan de ser así a pesar de todas las problemáticas que enfrentan en estas épocas“.

Niurka Marcos no quiere volver a Cuba

Niurka Marcos reconoció que cuando era joven evitaba hablar de estos temas para poder visitar a los familiares que le quedaban en Cuba. “Hoy en día, ya en este 2024 ya casi toda mi familia se ha ido y ya me siento un poco más libre de decir lo que siento, sin temor a perjudicarnos como familia y aún así no quiero ir”.

La artista explicó que no quiere ir por dos razones. “Responder a lo que no me gusta, la última vez que fui a Cuba me llevé muchos sabores amargos, me robaron en la maleta muchísimas cosas valiosísimas, acababa yo de recibir San Lázaro en Cuba que hasta me bailó el Folclórico Nacional de Cuba”, dijo.

Indicó que la delincuencia fue uno de los principales problemas que enfrentó, pero también los malos tratos que recibió de algunos funcionarios del aeropuerto.

Contó cómo en migración le preguntaron la razón por la que iba a Estados Unidos y también le pidieron que se quitaran todas sus joyas cuando la chequeaban en rayos X.

Después de esta experiencia, consideró que no puede ir a la isla a disfrutar como cualquier persona, debido a que la gente enfrenta duras necesidades. “El pueblo se está muriendo de necesidad, de hambre, de miseria, de carencia y de porquería. Entonces no puedo estar en un hotel con todas las comunidades, no puedo dejar de ir a La Habana vieja, no puedo ir a Centro Habana, a la bodeguita del medio, a donde está mi gente, a donde están mis santeros amigos, mi gente, a tomar el café, a jugar dominó, porque para eso yo voy a Cuba, para estar con mi gente”.

La cubana explicó que vive en un país capitalista donde ha tenido el privilegio de vivir bien, pero le da mucha tristeza cómo viven en su país.

Sigue leyendo:

· ¡Adiós Irina Baeva! Juan Osorio confirma nueva “Aventurera” tras fuertes críticas

· Irina Baeva respondió a las fuertes críticas de Niurka Marcos por su trabajo en la ‘Aventurera’

· ‘¿Bailas?’: Niurka Marcos critica a Irina Baeva tras el estreno de ‘Aventurera’