David Zepeda defendió a Irina Baeva por la ‘Aventurera’

David Zepeda expresó su solidaridad con Irina Baeva y señaló que es una actriz talentosa y dedicada, palabras que le dedicó por su trabajo en la ‘Aventurera’ y las duras críticas. Además, resaltó que el mundo del espectáculo puede ser muy exigente y competitivo, por lo que es importante mostrar empatía y apoyo a sus colegas.

El mexicano de 50 años reconoció que el hecho de asumir un papel tan icónico como el de ‘Aventurera’ no es sencillo y que todos los actores enfrentan críticas en algún momento de sus carreras. Por tanto, enfatizó en la importancia de brindarle a Baeva la oportunidad de crecer y aprender de esta experiencia.

“No podría opinar al respecto porque no he ido desafortunadamente a ver la obra. Pero es una mujer que ha enfrentado adversidades. Simplemente, estar en un país que no es el suyo e interpretar personajes, que lo hace muy bien, hablando en un idioma que no es (el suyo). Alejada de su familia, es admirable lo que ha hecho Irina de alguna manera”, explicó a Mezcal TV.

“No, soy muy malo para los consejos. Primero yo debería de aprender de muchos consejos, no sería indicado para darle consejos, pero ella sabe que tiene todo mi respeto. La conozco de hace muchos años; sé el esfuerzo (que realiza) y lo disciplinada que es”, agregó al medio mexicano.

El actor instó a seguir apoyando a Irina en su carrera y a no dejarse llevar por el juicio público. Consideró que es fundamental valorar el esfuerzo y la dedicación que cada artista pone en su trabajo, y que el éxito no siempre se mide por los comentarios negativos de algunas personas.

Zepeda destacó las cualidades de Baeva como persona, mencionando que es una mujer trabajadora, comprometida y talentosa.

David Zepeda sobre los medios de comunicación

“Ha habido situaciones que se salen de control. Nosotros en general no estamos bien, (estamos) mal, pero somos personas que normalmente somos más apasionadas. Necesitamos trabajar más esa parte, somos más intensos y está mal manejado todo eso, hay que intentar manejarlo”, añadió sobre los hechos en ocasiones se presentan con los artistas.

Antes de finalizar la entrevista agregó que: “También he cometido muchos errores en mi vida. Afortunadamente, con los medios de comunicación siempre he sido muy respetuoso, pero es parte del aprendizaje y está mal, no está bien lo que está sucediendo”.

