Antonio Banderas comparte emotiva foto con Dakota Johnson

Aunque Antonio Banderas y Melanie Griffith decidieron divorciarse en 2014, la relación que mantuvieron por casi veinte años formó un gran vínculo que prevalece hasta el día de hoy.

Además de su boda en 1996, los actores se convirtieron en padres de Stella, motivo por el cual tendrán una relación para toda la vida. En aquellos años, y pese a que no es hija de él, el español tomó como suya a Dakota Johnson, la niña que la intérprete estadounidense había procreado con el actor y cantante Don Johnson.

Melanie Griffith borra el tatuaje que tenía en honor a su ex, Antonio Banderas

Cuando Dakota tenía seis años, su madre pasó por el altar con Banderas. Tan buena fue la relación que formó con la primogénita de su enamorada, que en la actualidad aquel vínculo sigue intacto.

Eso quedó demostrado en las últimas horas en el Teatro del Soho de Málaga, donde la actriz de “Fifty Shades of Grey” asistió para ver la comedia musical “Tocando nuestra canción”, que precisamente dirige Banderas.

“Felicidad: Dakota, en Málaga”, escribió Bandeas en una emotiva foto que subió a su cuenta de Instagram, donde tiene 3.8 millones de seguidores. Además de los más de 200,000 “Me Gusta” que obtuvo la imagen, recibió cientos de buenos cometarios.

“Dicen que uno recoge lo que siembra, y en este caso es un cariño mutuo. Me parece maravilloso”, “Yo también tengo un papito que se casó con mamá cuando yo tenía 5 años. Me ama y lo amo, hay vínculos que van más allá de los genes y la sangre”, “Que fotos más bonitas”, “Ella también es tu hija del corazón”, y “Maravilloso porque te ama como el padre que has sido para ella”, fueron solo algunos de los mensajes para ellos.

Cabe mencionar que otra de las demostraciones de cariño que hicieron ante el público ocurrió en 2019, cuando Antonio Banderas recibió el premio de los Hollywood Film Awards a Mejor Actor por la película “Dolor y Gloria” de manos de Dakota.

Emocionado hasta las lágrimas, Banderas expresó en su discurso de agradecimiento: “Quiero dedicarle esto a dos personas que amo. Una está aquí, Dakota, por una razón muy sencilla: porque siempre me llamas ‘papi’ y todavía me sigues llamando ‘papi’ y me encanta. ¡No tienes ni idea de lo mucho que me gusta!”, aseguró.

