Francisca y el nuevo proyecto que anunció con emoción

Francisca, presentadora de televisión, suma un nuevo proyecto en su carrera artística con el lanzamiento de su podcast, en el que hablará de varios momentos especiales y duros de su vida, con la intención de seguir conectando con la gente.

En sus redes sociales, la conductora de ‘Despierta América’ habló de este espacio, en el que abrirá su corazón para contarle a la gente hechos que quizás no conocían.

El material estará disponible cada jueves en su canal de YouTube, según comentó la ganadora del reality show ‘Nuestra Belleza Latina’, en el 2015.

¿Qué sabemos del podcast de Francisca?

El primer episodio lleva por título ‘Cómo lograr todo lo que sueñas’.

“Ya está disponible ‘Soy Francisca, el podcast’. Vayan a disfrutar del primer episodio. En mi perfil tengo el link y también lo colocaré en mis historias”, escribió la dominicana-estadounidense.

Además de esto habló de las razones por las que siente que era necesario hacer esta producción: “Creé este espacio pensando en ustedes para darles respuestas a muchas de las preguntas que me hacen. Y está disponible cada jueves. Hoy hablamos de cómo lograr que nuestros sueños se realicen y te comparto tres cosas fundamentales que me funcionaron a mí, para que te motives tomes acción y vayas tras la vida que sueñas. ¿Cuéntame cuál es tu mayor sueño?”.

La receptividad del público fue bastante positiva, pues tienen otra plataforma para seguir disfrutando del talento, anécdotas y carisma de la famosa.

Algunos mensajes que le dejaron por este nuevo proyecto fueron: “No suelo ser fanático de artistas, ni personas famosas los veo los admiro, pero nada fanática, sin embargo Francisca es una mujer que desde que ganó ‘Nuestra Belleza Latina’ hasta que tome medio día de mi trabajo para ver su boda, lloré cuando se corto el pelo y he esperado la llegada de sus dos hijos con cariño y es una de las pocas personas que me gustaría conocer y poder decirle lo orgullosa que me siento de que mujeres como ella nos represente como dominicana”.

Otro usuario afirmó: “¡Tú eres tan linda por dentro y por fuera que mereces todo lo bueno de este mundo corazón!”.

