“Queremos Sol” insiste en que Genera PR impulsa gasificación de Puerto Rico y pide cancelación de contrato al cumplirse un año

Nueva York – Maritza Maymí, portavoz de la organización “Queremos Sol”, con sede en Puerto Rico, sostuvo que el interés de la empresa Genera PR es impulsar la gasificación del sistema, esto en menoscabo de las metas de energía renovable establecidas para la isla hasta el 2050.

Este 1 de julio, Genera PR cumplió un año de operaciones en el territorio mediante un contrato de alianza público privada.

Desde esa fecha, la compañía se encarga de los activos de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La AEE se encuentra prácticamente controlada por compañías privadas, ya que la llegada de Genera PR se sumó a la de LUMA Energy en el verano del 2021 para encargarse de la transmisión y distribución de la energía.

El primer aniversario de Genera PR se dio entre cuestionamientos por apagones, pero con la promesa de la empresa de avanzar con la instalación de máquinas “peakers” que reemplazarán las unidades existentes que datan de los años 70; así como la incorporación de baterías a gran escala que supuestamente evitarían los revelos de carga por problemas de generación, al tiempo que facilitarían el decomiso de las plantas generatrices a largo plazo, fin general de la llega de la empresa a la isla.

“Para encaminar la estabilización del sistema de generación en Puerto Rico, en Genera hemos establecido una ruta a corto plazo. El crítico estado de situación de la flota de generación que recibimos de la AEE en julio 2023, presentaba índices de rendimientos deficientes y una operación muy poco confiable. Con una capacidad de generación en apenas 1833 MW o el 46% del total instalado, y sobre 600 MW en averías mensuales o un 32% de salidas forzadas fueron la causa para que continuos relevos de carga dejaran a miles de clientes sin servicio”, plantea la entidad desde su página web.

Genera PR apuesta al gas natural

Sin embargo, parte de la estrategia de Genera PR, subsidiaria de New Fortress Energy, es estabilizar el sistema operando plantas con gas natural.

El “Plan de Estabilización del Sistema Eléctrico” que Genera PR presentó esta semana incluye unas 15 iniciativas para mejorar el servicio. Entre las propuestas, precisamente, está la operación de nuevas plantas con gas natural o metano.

El documento fue un requisito impuesto por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) tanto a Genera PR como a LUMA Energy, justo después del apagón masivo del 12 de junio que dejó a unos $350,000 abonados sin electricidad y obligó el traslado de un megatransformador por mar y tierra a la subestación de Santa Isabel, municipio en el sur de la isla.

De no cumplir con la presentación del plan, tanto Genera PR como LUMA se enfrentan a multas diarias de $25,000 dólares.

A juicio de la representante de Queremos Sol, las medidas que está tomando Genera PR son una prueba más, no solo de su compromiso con los combustibles fósiles, sino de su intención de permanecer en la isla más de 10 años.

“En primer lugar, el contrato de Genera es uno por 10 años, y el contrato estipula que ellos básicamente van a operar las plantas generatrices que existen en Puerto Rico, pero para hacer “face out” (decomiso). Pero ahora Genera está proponiendo hacer conversión de las plantas para convertirlas a gas. Tú crees que va a hacerse una inversión en una planta energética para operarla por ocho años? No, es para operarla por 25 o 30…Genera se creó exclusivamente para Puerto Rico, y es una compañía que su matriz en New Fortress…De hecho, con quién negoció la Autoridad para las Alianzas Público Privadas ese contrato fue New Fortress, no fue Genera. Genera lo crearon como el ente que iba a hacer la operación”, expuso en la entrevista con El Diario.

Maymí también mencionó la aprobación por parte del NEPR de los generadores temporeros en las centrales de Palo Seco (Toa Baja) y San Juan con 350 megavatios (MW) de energía también autorizados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) que costeó el 90 % de la transacción.

Aunque se supone que las máquinas deben dejar de utilizarse el 31 de diciembre de 2025, en el plan presentado por Genera PR en los pasados días, la empresa pide añadir 565 megavatios a los 340 megavatios para de este forma reducir más los apagones.

Estos generadores operan con gas natural.

“Ese contrato es de 10 años. En lugar de estar operando las plantas para ir haciendo el “face out” en lo que se sigue integrando energía, están comprando más generadores. Primero los generadores de FEMA; los está comprando FEMA para que los opere Genera…Están haciendo propuestas de conversión de plantas a gas natural. Ellos no están cumpliendo con los itinerarios de mantenimiento y reparación de las plantas que están ahora mismo trabajando en Puerto Rico. Por eso ha habido accidentes e incendios, plantas energéticas que han salido de fase, y eso es parte también de los problemas que hemos tenido”, argumentó la profesora de historia.

Otro mandato a Genera PR, según estipulado en el contrato, es que serán compensados por los ahorros que logre por compra de combustible.

Los ahorros se supone que se dividan 50 / 50 entre la empresa y los abonados de la AEE que los verían en una reducción en la tarifa de electricidad a través de la cláusula de ajuste por combustible.

Maymí, con un doctorado en filosofía de la Universidad de Puerto Rico, puso en duda la posibilidad de que esto ocurra.

“Es bien poco probable de que, a largo plazo, los costos del gas sean más baratos por varias razones. Primero por ser un combustible fósil, es finito y necesita ser extraído. Y en la medida en que hayan menos lugares de dónde extraer, los costos van a aumentar. En la medida en que aumente la demanda por ese recurso, los costos van a aumentar. En la medida en que hayan conflictos geopolíticos, como por ejemplo la guerra en Ucrania, va a hacer que los costos sean más elevados, porque hay una volatibilidad de los precios…”, enumeró.

“El tema de que se compense por ahorro por combustible es como una cancelación, porque me ahorraste por combustible, pero te lo voy a devolver a ti. Eso no le va a revertir a la factura de la gente”, añadió la activista.

Alegan que Genera PR viola la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico

Para Queremos Sol, parte de la solución está en cancelar el contrato, ya que Genera PR no está impulsando las metas de energía renovable dispuestas en la Ley 17 de 2019 o Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico. El estatuto establece que la isla debe satisfacer en un 100% sus necesidades energéticas bajo fuentes renovables para el 2050.

Como parte del proceso en fases, para el próximo año, Puerto Rico debería alcanzar un 40% de energía limpia. Al momento, sin embargo, la cifra ni siquiera llega al 10 %.

“A un año del inicio de operaciones de New Fortress/Genera como empresa a cargo de la flota de generación eléctrica, podemos reiterar que este es un contrato que no se debió haber otorgado y que tiene que cancelarse. Si el mandato provisto por la Ley 17-2019 es moverse a la energía renovable, ¿por qué el gobierno pacta con una corporación privada que no sabe de energía renovable y que, para colmo, no tiene experiencia manejando un sistema de generación complejo como el de Puerto Rico? Claramente el objetivo desde el inicio ha sido poner en marcha el plan de negocio de New Fortress/Genera. La pregunta es, ¿para beneficiar a quién, aparte de a ellos mismos? Al pueblo de Puerto Rico no es”, señaló

Ingrid Vila Biaggi, portavoz de Cambio, otra organización que forma parte de la coalición Queremos Sol, en un blog.

Vila Biaggi agregó que el modelo de negocio de Genera PR se basa en empujar el gas que ellos mismos suplen a través de su compañía matriz New Fortress Energy, “en un claro conflicto evidenciado recientemente por sus solicitudes al Negociado de Energía para que las plantas de Mayagüez y Palo Seco operen con gas natural”.

Maymí reconoció, sin embargo, que la indignación pública de la ciudadanía con Genera PR no se equipara con la expuesta a LUMA, pero lo atribuyó a que la gente los ve como un todo y no entes separados.

“Eso es porque LUMA carga con sus culpas y con las de Genera, porque es más difícil tal vez hacer la explicación del asunto de la generación, y quien está distribuyendo la energía es LUMA. Muchas veces los apagones son por problemas de generación como ocurrió hace unas semanas atrás…Pero yo creo que el asunto es que principalmente los problemas de la ausencia de la luz la gente se los achaca a LUMA en el discurso público”, analizó.

¿En qué consiste la propuesta de Queremos Sol?

La propuesta de Queremos Sol se enfoca en la energía solar distribuida en techos con el sostén de baterías.

La apuesta del grupo es una transformación de arriba hacia abajo bajo la premisa de que la energía es un bien común y un derecho humano que no debe ser privatizado, ya que estaría sujeto a las fuerzas del mercado.

“La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debe ser pública y debe estar en manos del pueblo para así servir como instrumento de transformación. La venta y privatización del sistema va a perpetuar la generación a base de combustibles fósiles impidiendo la transformación a renovables”, plantean las organizaciones en el documento de su propuesta.

“Nuestro objetivo como país tiene que ser alcanzar un Renewable Portfolio Standard (RPS) de 50% para el 2035 y 100% para el 2050 y un Energy Efficiency and Conservation Policy Objective de 25% al 2035.Este modelo de transformación estaría basado en una política pública clara de eficiencia, conservación y manejo de demanda; generación distribuida renovable con almacenamiento, eliminación acelerada de combustibles fósiles”, añade el documento compartido en el sitio web de Queremos Sol.

En ese sentido, la entrevistada consideró que mantener centralizado el sistema energético imposibilita el desarrollo de Puerto Rico en general, ya que nos mantiene atados a fuerzas externas e intereses políticos.

“Mantener a LUMA y Genera es mantener el sistema centralizado que nos hace vulnerables y dependientes. Nosotros no tenemos gas, tenemos que traerlo”, recalcó Maymí, quien también cuenta con una maestría en estudios de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Albany en Nueva York.

“¿Hasta qué punto ustedes entienden que se necesita inversión en la red eléctrica para sostener ese modelo de energía renovable que proponen?”, preguntó El Diario.

“En términos generales, con los dineros que existen disponibles de las transferencias federales por reconstrucción se puede subsidiar esa transformación energética”, respondió.

La portavoz de Queremos Sol añadió que el dinero federal debe ser redirigido al financiamiento de placas solares en techos.

“Hay un reconocimiento de que se necesita una inversión sustancial en esa transformación; existen en estos momentos recursos económicos que pueden subsidiar gran parte de esa inversión energética. Por eso es que no se deben seguir utilizando para transformar esas plantas generatrices en gas. No se pueden seguir invirtiendo esos fondos para seguir instalando sistemas y torres de millas y millas de largo para distribuir esa energía porque necesitamos un sistema descentralizado que es el que nos puede dar mayor seguridad energética”, puntualizó.

Pendientes a la segunda parte de esta entrevista bajo el tema de Puerto Rico en El Diario en la que abordamos la gestión de LUMA y la propuesta de Queremos Sol para un un comité multisectorial independiente con el fin de que la AEE vuelva a manos públicas.

