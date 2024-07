El nuevo mensaje de Lupillo Rivera sobre Ariadna Gutiérrez

Lupillo Rivera, cantante de música regional mexicana, ofreció esta semana una entrevista al programa ‘La Mesa Caliente’, en la que habló de Ariadna Gutiérrez, con quien tuvo fuertes diferencias mientras participaron en el reality show ‘La Casa de los Famosos 4’.

Luego de que han pasado varias semanas desde que terminó el programa de telerrealidad, en el programa de entretenimiento le preguntaron si actuaría en contra de la modelo colombiana, pero comentó que no tiene intenciones de hacerlo.

“Por el cariño tan grande que le tuve a ella no voy a hacer absolutamente nada porque así soy yo. Soy ese tipo de hombre que digo que si hablas mal, todo lo que hablas mal de mí o bien de mí, yo te lo voy a aceptar y no te lo voy a pelear. Soy una persona así”, dijo.

Declaraciones de Lupillo Rivera sobre Ariadna Gutiérrez

Además de esto, comentó que Maripily Rivera y Rodrigo Romeh son otros dos casos que aunque tuvo fuertes discusiones, no demandará.

“Me dan lástima ellos porque no paran de hablar de uno, ya ni caso les hace uno. Entonces yo digo que me dejen en paz a mí y a La Melaza para seguir nuestro camino y seguir adelante como debe de ser”, comentó.

Lupillo Rivera comentó que quiere vivir la vida y hacer música y no enfocarse tanto en este tipo de situaciones.

Otro tema del que habló fue de su participación en la entrega de la estrella dedicada a Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“A mi la experiencia de ‘La Casa de los Famosos’ me dejó algo muy positivo: no te cuesta nada perdonar, aunque tú no hayas cometido el error, o aunque yo no haya cometido el error, no me cuesta llegar y pedir perdón para que se arregle la situación”, dijo sobre cómo ese día el momento que vivieron estuvo por encima de las diferencias que desde hace tiempo han tenido.

Comentó que se sintió muy a gusto con ellos, pero sobre todo por el reconocimiento que le dieron a su hermana, también conocida como ‘La Diva de la Banda’.

