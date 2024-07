Hermana de Gala Montes reveló fuertes mensajes de su madre

Beba realizó una transmisión en la red social de la camarita para hablar de las cosas que se vienen registrando entre el conflicto de su hermana Gala Montes y su madre Crista. Además, aprovechó para agregar que el trato de su progenitora hacia ella no siempre ha sido el mejor y mostró algunas pruebas.

También reveló que Gala ha sido víctima de abuso emocional por parte de su madre durante años, causándole profundos traumas y una grave afectación en su salud mental. Además, mencionó que Crista ha manipulado a la prensa y a la opinión pública para presentar una imagen falsa de la familia, siendo en realidad una posible persona controladora y manipuladora.

“Ya no estás para esas fotos. Ya no tienes 15 años. Ya tienes 30. Es la única razón que encuentro un… corriente, porque podrías subir fotos buenas. No esas… Te ves ridícula. Ya estás grandecita“, enseñó en una de las capturas subidas al live.

Beba Montes mostró parte de las conversaciones que tenía con su madre. Foto: Instagram @labebamontes. Crédito: Cortesía

Estas nuevas revelaciones han generado una gran conmoción en el mundo del espectáculo, ya que Gala Montes es una reconocida actriz y que siempre ha mostrado una imagen de éxito y felicidad en las redes sociales. Sin embargo, estas acusaciones ponen en duda esa imagen y revelan una realidad mucho más oscura y tormentosa detrás de las cámaras.

Por su parte, la madre de Gala, Crista Montes, ha salido en su defensa negando todas las acusaciones. La polémica parece lejos de terminar y se espera que continúen surgiendo nuevos detalles y revelaciones en este mediático conflicto familiar.

“Ya hicieron su live contando su parte. Será prudente hacer yo uno, y es que ya vi que andan de chismosos y a una que ni le gusta”, dijo en días anteriores en una historia subida a la mencionada aplicación.

Las acusaciones de la Beba han generado un gran revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios han mostrado su apoyo a la familia y han expresado su preocupación por la situación. Algunos fans de Gala han pedido que se investiguen las acusaciones de violencia y abuso por parte de su progenitora, y que se brinde apoyo psicológico a las hermanas Montes para enfrentar esta difícil circunstancia familiar.

