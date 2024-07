¿Qué busca Trump con la elección de J.D. Vance como su candidato a vicepresidente?

Con la selección del senador de Ohio J.D. Vance como número dos, Donald Trump, nominado este lunes como el candidato republicano a la Casa Blanca, muestra su intención de desarmar el último muro de contención contra una avalancha electoral conservadora en noviembre: los estados del Medio Oeste y los votantes de clase media trabajadora.

“La selección de Vance tiene claramente la intención de atraer a los votantes del Medio Oeste, que creen en el gobierno pequeño y en las posibilidades del Sueño Americano. Las historia personal de Vance va a ser atractiva para muchos en el partido y para aquellos que no tienen gran interés en política”, explica a EFE Robert Alexander, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ohio Northern.

En su opinión, la ascensión de J.D. Vance a la cúpula trumpista es la historia de la progresiva aceptación de Trump por parte del Partido Republicano, al que el magnate neoyorquino llegó en 2016 contra todo pronóstico y que hoy, y especialmente tras salvarse el sábado de un intento de asesinato, le tiene una lealtad ciega.

Tras la mala actuación en el debate presidencial del 27 de junio del presidente, Joe Biden, y las llamadas internas para que el presidente dé paso a alguien más joven, el Partido Demócrata había confiado sus principales posibilidades de victoria en noviembre a una buena actuación en el llamado “muro azul” (Wisconsin, Míchigan y Pensilvania), pero la llegada de Vance a la papeleta republicana complicaría aún más esta vía.

“La selección de Vance sugiere un esfuerzo muy consciente de Trump para atraer a los votantes de clase trabajadora que han estado moviéndose hacia los republicanos en varios ciclos electorales previos. Vance, al contrario que otros republicanos, ha construido su marca política alrededor de un atractivo populista con las familias trabajadoras”, explica a Matthew Karp, doctor en historia de la Universidad de Pensilvania.

Pese a esa supuesta buena imagen entre los votantes de “cuello azul” del Medio Oeste, Vance, de 39 años, ha apoyado políticas extremas contra al aborto, la inmigración, las personas LGBT o la protección al medio ambiente y fue un crítico de Trump, de 78 años, cuando entró en política.

La hemeroteca de críticas a Trump puede servir a los demócratas para desacreditar al rival republicano en la voz de su “número dos” en esta delicada campaña, en la que tras el intento de atentado en Pensilvania del jueves, los ataques políticos deben medirse al milímetro.

La selección de Vance, un político joven de orígenes humildes, contrasta con la decisión de Trump en 2016 de asociarse en la boleta electoral con el entonces gobernador de Indiana Mike Pence porque su perfil era un anzuelo en el caladero de votos evangélicos.

“Lo que me parece muy interesante sobre le selección de Trump en 2024, frente a 2016, es que esta vez no parece que los evangélicos sean la principal consideración. Pence se situaba en la fórmula de 2016 como un contraste a Trump, mientras que ahora es una persona fuertemente alineada con el movimiento MAGA (Make America Great Again) y muy leal a la agenda trumpista”, señala Heath Brown, profesor de políticas públicas del John Jay College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

Los cálculos de Trump a la hora de elegir a Vance parecen apuntalar una victoria en los estados clave del Medio Oeste, dando por asegurados estados con alto número de votos afroamericanos, como Georgia; o hispanos, como en Nevada, y con la confianza de que los apoyos evangélicos blancos llegarán en masa, sobre todo tras sobrevivir al intento de asesinato y ser aclamado como a un “salvador” y un “elegido” por muchos.

Jairo Mejía y Guillermo Azábal.

Sigue leyendo:

– Biden llama a la unidad nacional desde la Oficina Oval tras el atentado contra Trump

– Algunos republicanos culpan a la retórica de los demócratas por intento de asesinato de Trump

– ¿Quién es el ciudadano asesinado durante tiroteo en mitin de Donald Trump en Pensilvania?