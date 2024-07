Mujer asegura haber estado muerta por varios minutos y que la experiencia fue “humillante”

Morir parece una experiencia pacífica donde el cuerpo se rinde ante la vida. Sin embargo, una usuaria de Reddit que vivió esta experiencia y volvió a la vida afirmó que se trata, más bien, de una experiencia “humillante”, en lugar de algo liberador.

Caminar por el túnel hacia la luz del final, pero despertar de repente y volver a la vida es algo que puede parecer motivo de alegría. Esta no fue la situación que describió la mujer en cuestión: al despertar, recordó sentirse mal consigo misma, para nada en paz, en una escena muy extraña que no olvidará jamás.

Para la usuaria de Reddit que vivió este suceso, todo comenzó en la celebración de su cumpleaños en un restaurante. Allí empezó a sentirse mal y, debido a su alergia a las nueces, supuso que la comida estaba contaminada con algún elemento intolerable para su organismo.

“Una maldita nuez me mató. La reacción alérgica se produjo en tan solo unos segundos mientras estaba en el restaurante. Mi garganta se cerró y mi lengua comenzó a hincharse. Desafortunadamente, nadie tenía Benadryl o un EpiPen”, escribió en la red social.

Un doctor que la asistió recuerda cómo ella “empezó a sentir el dolor” y cómo su apariencia física cambiaba debido a la reacción alérgica grave que estaba sufriendo. La mujer fue llevada a un hospital, donde murió y fue resucitada por los médicos. Allí, la mantuvieron con vida en soporte vital por un tiempo.

La mujer fue declarada muerta en el hospital durante varios minutos debido a una reacción alérgica que tuvo tras consumir nueces. (Foto: Shutterstock)

En el hospital fue “declarada muerta por unos minutos” antes de despertar otra vez y describir toda la situación como “un momento bastante humillante y extraño”.

La usuaria de Reddit comentó en su post que “se sintió sin dolor”, pero que vivió “una experiencia humillante”. Más adelante, recordó: “Estaba cómoda a pesar de que mi cuerpo estaba luchando duro contra sí mismo. Recuerdo vomitar en la boquilla del respirador y aspirarme, pero no me dolió”. Además, comentó que recuerda haber estado rodeada por su familia en la terapia intensiva, lo que se sintió “reconfortante”. Para sumar más sobre su experiencia, expresó: “Todavía puedo traer las conversaciones de mi familia al lado de la camilla, pero, por más que quería responderles, no podía. Era muy extraño”.

Un encuentro inesperado en el “más allá”

“Cuando me sacaron el respirador, recuerdo haber visto a mi abuela, que murió en 2004“, explicó. “Ella me dijo que me diera vuelta, que mi tiempo todavía estaba empezando. Después, sentí los tubos patinar dentro mío y la enfermera gritar mi nombre”, agregó.

La mujer estuvo sedada por varios días mientras se recuperaba. Si bien recuerda haber sentido quiénes estaban a su lado, los médicos no tienen una explicación lógica para dar a entender qué es lo que ocurrió.

“Todavía nadie tiene idea cómo puedo recordar exactamente dónde estaban sentadas las personas alrededor mío, en la habitación, y las conversaciones que tenían”, expresó.

Tras su experiencia, la mujer admitió haber aprendido a “vivir el momento”, a “nunca irse a dormir con arrepentimientos” e, incluso, “ir más lento en la búsqueda para disfrutar de la belleza de la vida”.

Las experiencias cercanas a la muerte han sido objeto de estudio durante años. Algunos investigadores las consideran como eventos psicológicos, mientras que otros creen que tienen un componente espiritual. En cualquier caso, los relatos de personas que han vivido estos momentos son invaluables para entender mejor la condición humana y la naturaleza de la vida y la muerte.

