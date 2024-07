Jomari Goyso contó lo que hizo con la ropa que no le queda a Raúl de Molina

Raúl de Molina no solamente destaca por su estilo clásico y elegante, sino que también es conocido por su habilidad para combinar colores y texturas de una manera única. Su colección de corbatas es muy variada, con diseños de todo tipo, desde los más clásicos hasta los más extravagantes. Además, le encanta utilizar pañuelos de bolsillo a juego con sus corbatas, lo que le da un toque adicional de sofisticación a sus conjuntos.

“Mi mamá desde chiquito, cuando yo tenía cinco años las camisas mías tenían mi inicial. Nunca me dejó mi madre vestirme con pantalones largos hasta después de los 11 años. Cuando llegué a España de Cuba fue que empecé a ponerme pantalones largos”, dijo Jomari Goyso en ‘Despierta América’, mientras sostenía una conversación con Raúl.

En cuanto a sus zapatos, el reconocido presentador de televisión demuestra tener un gusto impecable al elegir modelos que le quedan perfectamente con sus trajes. Su fijación por un modelo en particular muestra su lealtad a lo que sabe que le queda bien y lo hace sentir cómodo. “Con 65 años es más cómodo andar en tenis”.

De Molina se ha convertido en un referente de la moda en la televisión hispana, demostrando que la elegancia y el buen gusto no tienen edad ni fronteras. Su estilo impecable y su pasión por la moda lo hacen destacar en cualquier ocasión, siendo un verdadero ícono de estilo para muchos.

Desde hace algún tiempo, Raúl viene trabajando en sentirse mejor y para ello se ha puesto en tratamiento para bajar unas libras, pues hasta el momento han sido 67 que le han favorecido muchísimo, aunque el problema está en que la ropa le empieza a quedar un poco grande. Fue Jomari el que reveló lo que hizo con ese vestuario.

“Toda la ropa de cuando yo estaba más gordo ya la regalé”. Por ello, su colega le consultó: ¿Cuándo adelgazas tiras la ropa?, y este no dudó en responderle que: “No, no la tiré; algunas me las arreglaron y otras las regalé”.

Raúl agregó: “Bueno, compro ropa nueva… ¿Qué voy a hacer?, pero me la hacen a la medida la mayoría de la ropa, excepto cosas que me puedo normal, acuérdate que ahora perdí mucho peso”.

Sigue leyendo:

· Don Omar le contó a Raúl de Molina el órgano que le extirparon para salvarlo de cáncer

· La sorpresa que le dieron a Raúl de Molina en ‘El Gordo y la Flaca’ por el Día del Padre hizo llorar a algunos televidentes

· Raúl de Molina y Lili Estefan dividen opiniones por el noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar