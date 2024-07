Convención republicana: Trump alegó que crímenes en Venezuela y El Salvador han bajado por migración a EE.UU.

Nueva York – En su discurso durante la Convención Nacional Republicana en la que fue nominado ayer como candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump no le bajó a su tono antiinmigrante al insistir en criminalizar a los indocumentados como parte de su plan de gobierno.

El mensaje de Trump en la clausura del cónclave en Milwaukee, Wisconsin, no se distanció de sus planteamientos en el 2016.

Durante su campaña para la elección de ese año, Trump utilizó frases despectivas y generalizadas, pero para referirse a los mexicanos. Una de las frases que caló hondo en la opinión pública fue la que incluía la descripción de los mexicanos como traficantes de drogas y violadores.

“(México) está enviando gente que tiene un montón de problemas, y nos están trayendo esos problemas a nosotros. Ellos están trayendo drogas, y están trayendo crimen, y a sus violadores”, dijo en aquel momento el magnate.

En esta ocasión, como parte de su alocución al aceptar la nominación, Trump describió a nivel general a los indocumentados como “asesinos, narcotraficantes, terroristas y criminales” que invaden a Estados Unidos.

Trump señaló directamente a inmigrantes de Venezuela y El Salvador

Pero, en específico, se refirió a los inmigrantes de Venezuela y El Salvador, y cómo supuestamente el crimen en estos países ha bajado porque los gobiernos están enviando a sus asesinos a los EE.UU.

“La mayor invasión en la historia está ocurriendo aquí en nuestro país. Ellos están llegando de cada esquina de la tierra, no solo de Sudamérica, sino de Africa, Asia, y Oriente Medio. Ellos están viniendo de todos sitios, y esta administración no hace nada para detenerlos. Ellos están viviendo de prisiones y cárceles, a instituciones mentales y manicomios, y terroristas a niveles nunca visto antes. Mientras tanto, nuestros niveles de criminalidad están subiendo, mientras las estadísticas de crímenes en todo el mundo están cayendo. Eso es porque ellos están trayendo a sus asesinos, narcotraficantes, terroristas y criminales de todas formas y tamaños a Estados Unidos. Nos hemos convertido en un vertedero para el mundo que se está riendo de nosotros. Ellos piensan que nosotros somos estúpidos…”, argumentó Trump.

Continuó: “En Venezuela, el crimen bajó 72 %. En El Salvador, los asesinatos bajaron 70 %. Los criminales del mundo están viniendo aquí, a un pueblo cerca de ti, y están siendo enviados por sus gobiernos porque sus gobiernos son más inteligentes que nosotros”.

No está claro de donde el candidato republicano sacó las cifras antes mencionadas.

Sin embargo, un análisis de CNN tras el discurso de Trump señala que el candidato exageró “enormemente” la disminución de la delincuencia en Venezuela durante la administración Biden. De acuerdo con la cadena, las limitadas estadísticas que están disponibles sobre el tema apuntan a que, aunque es cierto que, entre los venezolanos que han migrado pueden haber criminales, no existe pruebas de que el gobierno venezolano haya vaciado deliberadamente las cárceles con fines migratorios o enviado intencionalmente a personas con récord criminal a EE.UU. Tampoco hay datos que sostengan el argumento de que los gobiernos extranjeros a nivel general lo están haciendo. Lo anterior también aplica al alegato de instalaciones de salud mental.

Trump mencionó caso de Jocelyn Nungaray

En otra parte de su discurso, el republicano mencionó casos en los que inmigrantes han sido acusados de crímenes como el de la violación y asesinato de Jocelyn Nungaray en Houston, Texas.

En relación con los hechos, fueron acusados los inmigrantes de origen venezolano, Johan José Martínez Rangel, de 22 años; y Franklin José Peña Ramos, de 26.

“Justo recientemente yo hablé con la afligida madre de Jocelyn Nungaray, una preciosa niña de 12 años de Houston que elm es pasado fue atada, agredida y estrangulada hasta la muerte después de caminar a una tienda de conveniencia, su cuerpo lanzado cerca de un lado de la carretera en un arroyo poco profundo. Por el atroz crimen de Jocelyn los acusados dos inmigrantes indocumentados de Venezuela que cruzaron por nuestra frontera se encontraban bajo custodia y luego fueron liberados a nuestro país por la actual administración”, expuso el exmandatario.

Trump también mencionó el caso de Rachel Morin en Maryland.

Morin, de 37 años y madre de cinco, fue violada y asesinada mientras corría en Ma & Pa Trail en el condado Harford, en agosto del año pasado.

El mes pasado, Víctor Martínez-Hernandez, de 23 años y de origen salvadoreño, fue arrestado en Tulsa, Oklahoma, como sospechoso de los hechos.

“Yo también me reuní recientemente con la desconsolada madre y hermana de Rachel Morin. Rachel era una madre de 5 de 37 años que fue brutalmente violada y asesinada mientras estaba fuera corriendo. El monstruo responsible primero mató a otra mujer en El Salvador antes de que se le dejara entrar a Estados Unidos por esta Casa Blanca…”, expuso el expresidente.

Trump insiste en la operación de deportación más grande en la historia de EE.UU.

Trump insistió en el punto de que Estados Unidos sufre una crisis de inmigración ilegal y una invasión masiva en la frontera sur que ha ampliado la miseria, el crimen, la pobreza, las enfermedades y la destrucción de comunidades por todo el país.

“Yo acabaré con la crisis de inmigración ilegal cerrando nuestra frontera y terminando el muro, la mayoría del que ya he construido”, alegó.

En ese sentido, Trump recalcó su promesa de lanzar la operación de deportación más grande de la historia de EE.UU., “incluso más grande que la del presidente Dwight D. Eisenhower”.

A pesar de su ataque directo a la migración ilegal, en otra parte de su mensaje, Trump apeló a la unidad y la esperanza para prevalecer en la carrera presidencial.

“Me presento ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fuerza y esperanza. Me presento a presidente para todo Estados Unidos, no para la mitad, porque no hay victoria ganando solo la mitad”, planteó el republicano.

El encuentro que inició el lunes en Fiserv Forum tenía como como fin confirmar la candidatura de Trump y la de su candidato a vicepresidente, el senador por Ohio J.D. Vance.

Se suponía que, en el cónclave, también se ratificara el plan de gobierno o plataforma del Partido Republicano.

Con relación a inmigración, en el Capítulo 2 bajo “SELLAR EL MURO Y DETENER LA INVASIÓN DE MIGRANTES”, el documento señala que los republicanos bajo Trump ofrecen un plan agresivo para detener las políticas de frontera abierta que hanabierto las compuertas a una ola de inmigrantes ilegales, traficantes de drogas y crímenes migratorios.

“Los republicanos reforzarán ICE, incrementarán las penalidades por entrada ilegal y permanecer más tiempo con visas, y reinstalará “Permanecer en México” y otras políticas que ayudaron a reducir la inmigración en mínimos históricos durante el primer término del presidente Trump. Nosotros también vamos a invocar la Ley de Indocumentados Enemigos para remover a todos los pandilleros conocidos o sospechosos, narcotraficantes o miembros de carteles de drogas de Estados Unidos, poniendo fin al flagelo de la violencia de pandillas de inmigrantes ilegales de una vez y por todas. Nosotros vamos atraer de vuelta la Prohibición de Viajes (Travel Ban), y utilizaremos el Title 42 para terminar la crisis por el tráfico de menores devolviendo a todos los menores a sus familias en sus países de origen inmediatamente”, lee el texto de la plataforma.

