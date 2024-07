Programa de gobierno de Trump no menciona tema del estatus ni plebiscito para Puerto Rico

Nueva York – El programa de gobierno 2024 del Partido Republicano de Estados Unidos (OGP) no menciona las posibilidades de iniciar un proceso de descolonización en Puerto Rico ni opciones preferentes de estatus.

El documento adoptado por el Comité de Plataforma del Partido se limita a mencionar la importancia de los cinco territorios de Estados Unidos, entre los que se encuentra Puerto Rico, en los distintos aspectos políticos.

“Los territorios de Guam, el ‘Commonwealth’ de las Islas Marianas del Norte, Samoa americana, las Islas Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico son de vital importancia para nuestra Seguridad Nacional, y acogemos con beneplácito su mayor participación en todos los aspectos del proceso político”, lee el texto divulgado por la campaña del expresidente Donald Trump, según citado por El Nuevo Día.

Se espera que la propuesta sea oficialmente aprobada durante la Convención Nacional Republicana, a celebrarse la próxima semana en Milwaukee, Wisconsin.

Desde el 2016, el Partido Republicano no divulga un programa de gobierno. En ese momento, la colectividad directamente mencionó el derecho de los ciudadanos en Puerto Rico a ser admitidos como parte de la Unión o como estado.

“Apoyamos el derecho de los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico a ser admitidos en la Unión como un estado plenamente soberano. Una vez que se ratifique el voto local de 2012 en el que una mayoría de 54 % votó para terminar con el estatus actual de territorio de EE.UU. y 61 % seleccionó la estadidad sobre otras opciones para la soberanía nacional. Nosotros favorecemos un referéndum de estatus político autorizado y financiado por una Ley del Congreso para cerciorarnos de las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico. Una vez que se ratifique el voto local de 2012 a favor de la estadidad, el Congreso debería aprobar una ley habilitadora con términos para la futura admisión de Puerto Rico como el estado número 51 de la Unión”, afirmó el Partido Republicano en el texto del 2016.

Para los comicios generales del 2020, en el que el actual presidente Joe Biden prevaleció ante Trump, los republicanos mantuvieron el lenguaje del plan del 2016.

23 delegados de Puerto Rico en la Convención Nacional Republicana

A pesar de los anterior, el reporte del periódico indica que los 23 delegados estadistas del Partido Republicano de Puerto Rico viajarán a la convención que inicia el próximo lunes, 15 de julio, para respaldar la candidatura de Trump.

La convención republicana de este año, que se extiende hasta el 18, se da en medio de una división entre republicanos y demócratas sobre el tema del estatus y propuestas de plebiscitos en el Congreso.

Aunque en ambas Cámaras fueron presentados proyectos (S.3231, S.2944 y H.R. 2757) para resolver el estatus de Puerto Rico a través de una consulta de este tipo avalada por el Congreso, ninguna de las medidas ha logrado el apoyo necesario para ser aprobada tanto en el pleno del Senado como en el de la Cámara de Representantes, antes de pasar a la firma del presidente.

Las reservas con impulsar un proceso de este tipo no se limitan a republicanos. Líderes como el senador Joe Manchin, quien se desafilió hace unos meses del Partido Demócrata, ha dicho que antes de impulsar cualquier plebiscito de estatus en la isla, es necesario consultar a los estadounidenses, mediante un referéndum, sobre si están de acuerdo o no en admitir a un nuevo estado.

En ese sentido, Manchin, presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado que atiende los temas de Puerto Rico, se ha alineado con el ala más conservadora del Partido Republicano que, entre otras cosas, sopesan la posibilidad de una reducción de escaños en la Legislatura federal en caso de que el territorio opte por la estadidad en un plebiscito.

Trump es otro de los que ha manifestado no respaldar la estadidad para Puerto Rico.

En entrevista con El Diario, George Laws García, cabildero estadista en Washington D.C., dijo que no especulará sobre el plan de gobierno del Partido Republicano.

“No puedo especular sobre lo que hay dentro de la plataforma del Partido Republicano. No he visto ese documento. Entiendo que se está trabajando esta semana. Pero, por el momento, no he visto lo que contiene o no contiene, y tampoco voy a especular de qué es lo que haría una administración de Trump en el futuro. Lo que sí puedo indicar es que la persona que tiene la mayor probabilidad de convertirse en la gobernadora de Puerto Rico se llama Jenniffer González Colón, y Jenniffer González es republicana; ha participado dentro del Partido Republicano en el Congreso, y yo creo que ese es un factor que sería diferente en una posible situación donde, si el presidente Trump vuelve a ser reelecto, en 2025 no tendría la misma dinámica que tuvo con el gobernador Ricardo Rosselló en 2017 que era gobernador demócrata”, argumentó el demócrata quien además es presidente de Puerto Rico Statehood Council (PRSC).

El Diario: “O sea que, de ganar González (la posición de la gobernación), ¿usted entiende que pudiera haber una influencia más directa en términos de Trump y los republicanos en general (en cuanto a los temas de Puerto Rico) si Trump prevaleciera?”

Laws García: “Un presidente republicano siempre va a ver a un gobernador republicano con más apertura, y más disposición de ayudar que un gobernador demócrata. Yo creo que eso es completamente natural. Al fin y al cabo, lo que es fundamental es que se provea la oportunidad para que el pueblo de Puerto Rico eventualmente tenga la posibilidad participar en el proceso electoral para presidente; que actualmente bajo el estatus territorial, si el presidente atiende o desatiende a Puerto Rico, el pueblo en sí no tiene una capacidad de asegurar ningún nivel de rendición de cuentas. No tiene una forma de expresar si favorece eso o no”.

El Diario: “Hay quienes plantean que la vinculación de González con Trump o el hecho de que pertenecen al mismo partido, simplemente no la beneficia por lo que hemos visto en términos del tratamiento del expresidente a los asuntos de la isla… ¿usted qué piensa de eso?”.

Laws García: “Ese es un juicio que la comisionada va a tener que hacer por su propio pecunio y van a hacer unas decisiones que ella va a tener que tomar en su momento. No tengo ningún comentario al respecto”.

El Diario: “¿Usted no sabe si ella va a darle un apoyo público a Trump?”.

Laws García: “No sé”.

El Diario: “¿Pero ella va a estar entre los delegados puertorriqueños en la Convención?”.

Laws García: “Entiendo que sí, pero eso no es algo de lo que tengo conocimiento directo”.

El Diario contactó este miércoles tanto al Partido Republicano en la isla y a personal de prensa de la comisionada para requerir información sobre el alcance de la presencia de González en la convención y de la delegación en general, pero no hemos recibido respuesta.

Otros puntos de la plataforma del Partido Republicano

A nivel más general, la plataforma del Partido Republicano omitió la prohibición al aborto por primera vez en 40 años. En lugar de lo anterior, el texto señala el poder de los estados para regular la práctica. El Partido señala que cada uno de los 50 estados es libre de adoptar la legislación que crea necesaria para proteger el derecho a la vida.

Los republicanos añadieron que se opondrán a los abortos tardíos, y apoyarán el acceso a anticonceptivos y a tratamientos de fertilidad.

Medios como la agencia de noticias EFE plantean que la postura republicana sobre este tema busca ganar el apoyo de los votantes moderados e indecisos a solo cuatro meses de las elecciones generales a celebrarse el 5 de noviembre.

El plan de 20 puntos y 16 páginas, además hace referencia a que Trump encabezará la deportación más grande de migrantes de la historia e impulsará la construcción de un gran escudo antimisiles en Estados Unidos.

De acuerdo con el documento, Trump sellará la frontera para detener la “invasión” de inmigrantes y continuará con la construcción del muro.

Además, prometió acabar con la inflación y repitió la frase de “volver a Estados Unidos accesible de nuevo”.

También dijo que recortaría impuestos a trabajadores y eliminaría los impuestos en propinas. El documento menciona también volver seguras y patrióticas las universidades mediante la deportación de los activistas radicales pro-Hamás.

Demócratas asocian plataforma republicana con Proyecto 25

En respuesta a la divulgación del programa, el Comité Nacional Demócrata planteó que los artífices del Proyecto 25 también están ligados al plan republicano de gobierno.

“Trump está tan desesperado por distanciarse del Proyecto 2025 mientras el pueblo estadounidense está lidiando con la aterradora realidad de la agenda de lo que sería su segundo mandato, mientras que él y su equipo manipularon el proceso de la plataforma republicana para mantener al público y a la prensa en la oscuridad. Además, escribieron su plataforma a puerta cerrada y luego la publicaron para desviar la atención de sus verdaderos planes: una prohibición nacional del aborto, regalos fiscales para sus donantes multimillonarios a costa de los estadounidenses de clase media, recortes a Medicare y al Seguro Social, y sus promesas de ser un dictador ‘el primer día’”, indicó en un comunicado la secretaria de prensa nacional del Comité Nacional Demócrata, Emilia Rowland,

“La realidad es que Trump literalmente puso a los arquitectos del Proyecto 2025 a cargo de la plataforma republicana, y el resultado no solo es la plataforma más extrema en la historia del Partido Republicano, sino que contiene mentira tras mentira tras mentira. El pueblo estadounidense sabe que Trump quiere una prohibición del aborto a nivel nacional y sabe que lo único que se interpone en el camino de la aterradora agenda del segundo mandato de Trump es la reelección del presidente Biden y de la vicepresidenta Harris en noviembre”, agregó Rowland tras la adopción del plan por parte del Comité de la Plataforma Republicana:

El Proyecto 2025 lo lidera Heritage Foundation, que reúne a conservadores estadounidenses. El documento incluye recomendaciones para expandir el poder presidencial al tiempo que impulsa una reforma en el organigrama de las agencias del gobierno federal.

El plan también favorece mayores restricciones al aborto y reducción de fondos para medidas que beneficien al medioambiente.

En cuanto a migración, se propone aumentar la financiación para el muro y la consolidación de varias agencias de inmigración estadounidenses.

Sigue leyendo:

Elecciones 2024: delegados demócratas de Puerto Rico se preparan para Convención Nacional en Chicago

Senadora demócrata Catherine Cortez Masto reprogramará audiencia en subcomité para plebiscito de estatus en Puerto Rico

PPD en Puerto Rico pide dejar papeleta de plebiscito criollo en blanco a modo de protesta

Senador Charles Schumer y sus razones para co-auspiciar proyecto 3231 para un plebiscito de estatus en Puerto Rico

Presidente del Senado de Puerto Rico envió carta a líderes congresionales sobre supuestos peligros del proyecto de estatus 3231