Ana Brenda Contreras ve imprudente que quieran saber si será madre

Ana Brenda Contreras aseguró que le encantaría hablar sobre la maternidad, pero también es una decisión que debe tomar en conjunto con su esposo y que se debe respetar su intimidad. La actriz confesó que sí tiene el deseo de ser madre en algún momento, pero que por ahora se encuentra enfocada en su carrera y en disfrutar al máximo su matrimonio.

“Ojalá se pueda, es un tema sensible creo que para muchas mujeres; para mí en lo particular puedo decir que lo es, entonces ojalá se pueda, yo qué más quisiera. Más bien creo que imprudencia (preguntar sobre un embarazo). Cada quien, pero más bien es una imprudencia. Pero eso como muchas cosas; de repente a la gente le preguntan ‘¿ya te vas a casar?’, ‘¿Ya vas a tener novio?’ O ‘¿ya vas a trabajar?’, igual y alguien no encuentra trabajo”, dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

Contreras señaló que entiende y respeta la curiosidad de sus seguidores sobre este tema, pero pidió comprensión y paciencia, ya que es algo que prefieren manejar en privado.

“Creo que es algo muy bonito y creo que sí, si cambia para bien, pero también intentar encontrar el balance del trabajo. El estar, sobre todo eso, creo que te requiere estar como más presente de tiempo y encontrar ese balance, es difícil como mujer, pero no imposible, entonces estoy en esa búsqueda y lo bueno que tengo alguien que me apoya cien por ciento, que es mi fan número uno”, dijo.

Ana Brenda Contreras responde a las críticas de su cuerpo

“Me da risa. Pero en las redes sociales así es; todo el mundo comenta hasta de lo que no. Uno se acostumbra y aprendes a que, de verdad, eso no te afecte. A veces, intento no leer si no estoy en el día en el que no voy a poder soportar”, agregó sobre las opiniones que recibe.

La actriz Ana Brenda Contreras expresó que ser tolerantes no implica no sentir: “El que se te haga la piel dura no significa que esté bien; somos seres humanos. Es verdad que somos figuras y es un poco más aceptable, se puede decir, que opinen de la vida o el cuerpo de uno, pero no está bien. Creo que ese tipo de violencia (señalamientos sobre la apariencia física) no está bien en ninguna de sus formas y menos para una mujer, porque en todas estas situaciones, si se ponen a pensar al hombre no le dicen nada”.

