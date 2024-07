Lupillo Rivera reacciona al nacimiento de la hija de Mayeli Alonso

Lupillo Rivera, cantante de música regional mexicana, habló del nacimiento del hijo de Mayeli Alonso con Andy Ruiz. Esto debido a la relación que en el pasado tuvo con la empresaria, que fue tan intensa que hasta se casaron.

En un encuentro con los medios de comunicación, el ‘Toro del Corrido’ dijo que no sabía que su ex tuvo otro bebé el pasado 2 de julio, pero que se alegra mucho que haya formado una familia con el boxeador.

“Yo no puedo comentar nada porque no me gusta faltar el respeto primeramente. Marco muy marcada esa línea porque ya es otra familia, es de otra persona y no me gusta cruzar esa línea nunca”, dijo.

Luego, explicó que prefería mantenerse al margen sobre este tema, sobre todo por respeto.

Un dato curioso es que la niña nació justamente el día en el que lo hizo Jenni Rivera, pero este aspecto tampoco quiso ser profundizado por Lupillo Rivera.

“Los días son los días, esos hay que dejárselos a la gente que realmente se los merece. Mi hermana, el 2 de julio, tengo un primo hermano que nació un 2 de julio, mi hija que nació el 9 de julio, entonces el 2 de julio es muy especial y es de mi hermana Jenni”, afirmó.

Estas declaraciones fueron analizadas en programas como ‘Despierta América’, en donde algunos presentadores, como Jessi Valeri, se mostraron sorprendidos de que el artista no supiera que su ex había recibido a una nueva hija hace poco.

“Me sorprende que él dice que no sabía que Mayeli Alonso había tenido un hijo el 2 de julio, eso salió en todas partes, claro que lo vio”, afirmó.

Por su parte, Monse Medina comentó: “A mi lo que me llama la atención es cuando le preguntan y dice ‘no le quiero faltar el respeto’, pero ¿por qué le iba a faltar el respeto? Lo manejó muy bien, pero esa línea se puede interpretar como que todo lo que tiene que decir a lo mejor le podría faltar el respeto a esa familia y mejor se lo guarda”.

La comentarista indicó que este tipo de entrevistas las ha manejado mejor Lupillo Rivera en comparación a otras ocasiones.

