Amaia Montero anuncia su regreso a la música

A unos días de su inesperada aparición durante el concierto de Karol G en la ciudad de Madrid, el pasado 21 de julio, interpretando el tema “Rosas” junto a la colombiana, la cantante Amaia Montero rompió el silencio a través de sus redes sociales además de revelar su tan esperado regreso a la música.

Por medio de un post, compartido en su cuenta oficial de Instagram, la ex integrante de la banda La Oreja de Van Gogh lanzó un poderoso mensaje en donde dejó ver su sentir respecto a su regreso a los escenarios por un breve momento.

La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje. Solo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar bicicleta. De repente te das cuenta de que no es tan fácil como mirar hacia adelante sin mirar al suelo y, entonces, entiendes que la vida es el viaje y no el destino” Amaia Montero – Cantante

El regreso de Amaia Montero

En el mismo mensaje, la artista ibérica aprovechó para agradecer a todos sus seguidores, las personas presentes en el show del pasado día domingo así como a la intérprete de “Tusa”, a quien llamó como un “ángel” que llegó a su vida para quedarse.

Posterior a su aparición, Montero fue captada en el aeropuerto “Adolfo Suárez” de Madrid-Barajas, donde mencionó al medio GTRES su experiencia al compartir el escenario con la artista sudamericana: “La verdad es que fue un momento muy emocionante”

De igual manera, la española se dio el tiempo para revelar que su aparición junto a Karol G se planeó desde hace varios meses, sin especificar cuánto tiempo: “Fue todo de corazón, se fraguó con amor”.

Lo he visto 400 veces y cada vez me parece más emocionante. El temblor de manos de Amaia Montero y Karol G sin intervenir en la canción, dejándole disfrutar el momento y animando a todo el estadio. Qué cosa tan bonita. pic.twitter.com/N6CElBotNt — Sonia Palomino (@soniapalomino) July 23, 2024

Finalmente, y como parte de su reaparición pública, la cantante europea confirmó lo que se ha mencionado desde su vuelta a los escenarios: ha vuelto a la música. Sin brindar mayor número de detalles, Montero mencionó que se encuentra trabajando en su regreso artístico: “Sí, eso sí. Relativamente dentro de poco”.

Sin embargo, y respecto a la duda sobre si el regreso de Amaia involucraría a la banda que la lanzó a la fama, la española mencionó que, por el momento, no planea su vuelta con sus ex compañeros: “No, no voy a volver. De momento no”.

Karol G cierra su gira por lo más alto

Luego de recorrer algunos de los países más importantes de Europa, como Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, entre otros, Karol G dio por cerrada su gira “Mañana Será Bonito Tour 2024” con su presentación en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, España.

Luego de esta presentación, la cual fue transmitida de manera gratuita a través de YouTube, la cantante brindará un concierto más, en 2024, en el mes de septiembre en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, dentro del festival “Rock in Rio”.

