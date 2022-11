Captan a Amaia Montero saliendo del centro de rehabilitación

Amaia Montero encendió las alarmas en octubre pasado cuando compartió en las redes una impactante fotografía en la que se la veía muy desmejorada. Una imagen que acompañaba, incluso, con un intrigante mensaje.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”, escribió en instagram.

Desde entonces, la exvocalista de “La Oreja de Van Gogh” desapareció del todo de la escena pública y sus familiares sólo señalaban que estaba atravesando “un mal momento”, lo que hizo que muchos se cuestionaran qué había pasado con ella.

Ahora, el misterio ha terminado y se conoce que la artista tomó la decisión de ponerse en manos de profesionales, pues fue vista saliendo de una clínica en la que habría estado alrededor de un mes.

De acuerdo a los medios españoles, Amaia abandonó la Clínica Universitaria de Navarra, ubicada en Madrid, donde estuvo bajo tratamiento y fue recogida por su hermana Idoia, quien la ha apoyado durante este proceso.

A la salida de este lugar, fue cuando Amaia fue fotografiada portando varias maletas.

Hasta el momento, ni la cantante ni sus seres cercanos han dado declaraciones sobre su estado de salud. Únicamente trasciende la información que brindó una fuente a la revista Lecturas, quienes obtuvieron la imagen de Amaia Montero, de que el ingreso de la cantante al centro de rehabilitación se debió a la depresión derivada por la muerte de su papá.

