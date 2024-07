Maribel Guardia defendió a Irina Baeva tras su separación

Maribel Guardia ha sido una de las voces que se ha alzado en apoyo de Irina Baeva tras su ruptura con Gabriel Soto. La actriz y presentadora ha expresado su solidaridad hacia la actriz de origen ruso, reconociendo lo difícil que puede ser enfrentar situaciones como esta en el ojo público.

Durante un encuentro con la prensa le preguntaron por la situación que se encuentra atravesando Irina, siendo una de las personas más perjudicadas con la separación que enfrenta: “Es una gran chava, yo sé que ha sido muy señalada, pero lo que es cierto es que empezó muy chiquita con él, él es mucho mayor que ella y tiene más experiencia que ella”.

Guardia aprovechó para destacar que las personas se encuentran en la posición de tomar determinaciones de lo que desean en su vida, esto tras las acusaciones de ella haberse convertido en la amante de Soto: “Nadie le quita nada a nadie… Es una decisión de un adulto, la responsabilidad caía en él que es un adulto, que le llevaba muchos años, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo”.

Sin embargo, no quiso finalizar la ronda de preguntas sin antes mencionar que no tiene duda alguna que las cosas para ella irán mejorando de manera positiva para ella: “Yo creo que vendrán tiempos muy buenos para Irina, yo le deseo que encuentre un hombre que la valore en todo lo que ella se merece”.

Maribel ha instado a dejar de lado los rumores y las críticas infundadas que han rodeado la relación amorosa que existió, subrayando la importancia de tratar a las personas con respeto y sensibilidad en momentos delicados. Su apoyo refleja la realidad que muchos enfrentan al estar en vínculos expuestos a la opinión pública, donde las especulaciones pueden generar un estrés adicional.

Irina Baeva sobre su separación

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento. Yo no lo redacté. No sé por qué mi nombre está ahí. Sí, se me notificó y sí me tomo por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, dijo en exclusiva para ¡Hola!

