Selena Gómez presume el regalo de cumpleaños que le dio Benny Blanco

En medio de un gran número de filmaciones, reuniones de trabajo y asuntos familiares, Selena Gómez festejó su cumpleaños número 32, el pasado 22 de julio, con una pequeña celebración con aroma tropical.

Y es que gracias a las fotografías compartidas por la misma cantante a través de su cuenta oficial de Instagram, se le pudo ver, ataviada con un look veraniego, en lo que parece ser una pequeña locación playera, donde festejó un nuevo año de vida junto a sus amigos, familiares y, por supuesto, su actual pareja Benny Blanco, quien se hizo notar gracias al pequeño pero significativo regalo que le dio a la también actriz.

Fue en las mismas imágenes que la intérprete de “Single Soon” publicó en su cuenta las cuales certificaron que el productor estadounidense le regaló un collar, de la marca Baby Gold, con la inicial “b”.

¿Qué significa el regalo de Benny Blanco?

Luego de la publicación de las imágenes de Gómez, quien no brindó ningún tipo de información respecto a su collar y si este fue un regalo de Blanco, fueron los seguidores de la también empresaria quienes notaron rápidamente que la joya de Selena provino de su actual novio debido al vínculo especial que comparten a través de esta letra.

Semanas después de revelar en redes sociales su relación con el también músico estadounidense, a finales del 2023, Selena Gómez compartió una imagen que llamó poderosamente la atención debido a que la cantante lucía un anillo con la letra “b” en su superficie.

Aunque en algún momento se pensó que el anillo de la artista latina indicaba que estaba lista para contraer nupcias, lo cierto es que tiempo después se reveló que esta joya fue solo un regalo de Benny tras haber iniciado su relación.

Durante las siguientes semanas, la cantante lució, en otras ocasiones, distinta joyería que contaba con la letra “b”, lo que convirtió a esta inicial en una forma de vinculación con Blanco.

Nadie detiene a Selena Gómez

Tras brindarse una breve pausa para celebrar su cumpleaños, Selena Gómez continuará con la serie de compromisos que tiene por delante como el manejo de su marca de cosméticos, Rare Beauty, el inicio de la filmación de la cinta biográfica de la cantante Linda Ronstadt, en donde Gómez encarnará a la artista, así como la promoción de sus series “The Wizards of Waverly Place”, en donde funge como productora, y la cuarta temporada de “Only Murders In The Building”, con la cual obtuvo una nominación a los Emmys por Mejor Actriz Principal en una serie de comedia.

