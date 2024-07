Aleska Génesis dice que Rodrigo Romeh esconde algo

La situación entre Aleska Génesis y Rodrigo Romeh parece estar generando bastante interés en redes sociales. Ahora, la modelo profesional no ocultó sus sentimientos tras expresarlos durante un live de Instagram, momento donde ha dejado entrever tensiones que persisten incluso después de la culminación del reality show en el que ambos participaron.

La afirmación de la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ sobre las declaraciones que realiza Romeh podría sugerir conflictos no resueltos o malentendidos que, a pesar de que el programa ha terminado, aún afectan la esperanza que tenían algunos sobre una posible amistad.

“Romeh es otra persona que me da una cara y luego hace y dice otra cosa. No sé qué es lo qué le está escondiendo al mundo. Señores, ya el reality se acabó“, dijo a través de su perfil en Instagram, donde además se encontraba acompañada de su novio Clovis Nienow.

La modelo venezolana Aleska Génesis no oculta las diferencias que existen con Rodrigo Romeh. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

Por otro lado, la decisión de Rodrigo de no responder directamente a estas acusaciones y, en cambio, disfrutar de su tiempo en Puerto Rico con Maripily Rivera y amigos podría interpretarse como una forma de manejar la situación con calma y sin confrontaciones. Esta dinámica de no respuesta podría alimentar aún más las especulaciones entre sus seguidores.

Es interesante ver cómo las redes sociales se convierten en plataformas donde los conflictos personales se hacen públicos, generando reacciones y análisis por parte de los fans.

Clovis Nienow deja la obra con Rodrigo Romeh

Clovis Nienow y Aleska Génesis han vuelto a Miami después de la reciente participación del mexicano en un papel protagónico en la obra de teatro “La Casa de Maripily ¡Se Vale Tó!”. Además, también participan Rodrigo Romeh y Alfredo Adame, pero el mexicano decidió no continuar.

“No voy a estar en las siguientes obras. Creo que cruzaron la línea del respeto. Si hubiera sido diferente obviamente me hubiera gustado seguir compartiendo esta obra, pero cruzaron la falta de respeto a mi novia y en especial a mí, que eso fue lo más triste que me pasó”, dijo el novio de Aleska.

Sigue leyendo:

· Maripily Rivera envía contundente mensaje a Clovis y Aleska

· Maripily Rivera decepcionó a Clovis Nienow

· Clovis se aleja de Maripily y se queda con Aleska Génesis