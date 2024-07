María León y Romina Marcos aclaran sus diferencias y dicen que ya son amigas

Luego de que hace unos meses Romina Marcos manifestó abiertamente en redes sociales su molestia respecto que a María León le ofrecían todos los protagónicos de obras musicales, todo parece indicar que las famosas finalmente pudieron aclarar sus diferencias.

En un inesperado giro, las actrices decidieron poner fin a los rumores de conflicto que han circulado cuando ambas coincidieron a la alfombra roja del estreno de la obra de teatro “La Vida Es Mejor Cantando”, donde, tras fundirse en un abrazo, aseguraron frente a varios medios de comunicación que ya se han vuelto muy buenas amigas, expresando su deseo de seguir adelante en buenos términos.

“Aprovechemos este momento para decir que nos tenemos mucho amor, mucha admiración y mucho cariño. A esta mujer yo le tengo que decir que estuvo en mi casa después de todo lo que pasó en redes, hablamos, crecimos las dos y nos conocimos porque platicamos de nuestras vidas y nos conocimos y entendimos muchas cosas una de la otra, me enseñó sus canciones, y creo que es una mujer súper talentosa en todos los aspectos y siento muy bonito que nos encontremos en persona otra vez”, dijo María León.

Por su parte, Romina Marcos añadió: “Yo también ya te extrañaba, tú también me enseñaste tus canciones, también me contaste tu historia, y justo ese día lo que le dije a María fue que ese era mi aprendizaje, la sororidad entre dos mujeres que se permitieron hablar, conocerse y dejar un poco la competencia, el amarillismo y fue un gran aprendizaje en mi vida. Al final del día tú tienes una carrera mucho más amplia y recorrida que la mía y no tengo nada más que respeto y admiración”, aseguró la hija de Niurka Marcos.

Este gesto de reconciliación ha sido recibido con gran aceptación por parte de sus seguidores y la comunidad del entretenimiento, quienes han elogiado la madurez y el compromiso de ambas artistas para resolver sus diferencias públicamente.

Con esta declaración conjunta, María León y Romina Marcos no solo han cerrado un capítulo de especulaciones, sino que también han enviado un mensaje positivo sobre la importancia del diálogo y la amistad en la industria del espectáculo.

