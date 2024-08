Fernando Batista rechazó ofertas para dejar a Venezuela tras la Copa América

El director técnico de la selección de Venezuela, Fernando ‘Bocha’ Batista, sorprendió al mundo del fútbol al revelar que recibió una importante variedad de ofertas por parte de diversas selecciones y equipos de fútbol para hacerse con sus servicios luego de la impresionante actuación que registró la Vinotinto en la Copa América 2024 que celebró en los Estados Unidos y donde su equipo terminó de manera invicta con nueve puntos en la Fase de Grupos y una eliminación en la tanda de penales ante Canadá en Cuartos de Final.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para DSports Radio, donde también destacó que rechazó cada uno de los contactos que recibió al manifestar su entero compromiso con el proceso que realiza la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) para lograr que el equipo logre su primera clasificación a un Mundial de Fútbol y que este sea justamente al de 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

“Tuve ofertas después de la Copa América, pero le dije a mi agente que no escuchara nada. Estoy en Venezuela, que es el lugar donde quiero estar, con el sueño de clasificar por primera vez a un Mundial”, expresó el entrenador argentino.

Batista también reconoció que su objetivo es poder impulsar a todos los jugadores de la selección y por este motivo trata de ser empático con cada uno de ellos para que se sientan cómodos de defender la camiseta y así puedan brindar el mejor rendimiento posible dentro del terreno de juego.

“El fútbol requiere manejar los estados de ánimo. Me gusta ser empático con el jugador, a mí también me tocó estar de ese lado. Cuando viene la mala tenés que pensar en cuando te va bien. Cuando ganás no sos un fenómeno ni sos un desastre cuando te toca perder. Cada uno arma un entrenamiento lo arma igual si pierde o gana, de eso se trataba el fútbol”, resaltó.

“En un cuerpo técnico, todos son importantes. Tener confianza es importante a la hora de trabajar. Ser un cuerpo técnico es mucho más que planificar un partido”, concluyó en sus declaraciones.

