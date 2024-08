Tata Martino elogia a Gignac antes del juego contra Tigres

El director técnico del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), Gerardo ‘Tata’ Martino, se mostró preparado durante la conferencia de prensa para el duelo que disputarán este fin de semana contra los Tigres de la UANL correspondiente a la Leagues Cup y donde aprovechó la oportunidad para llenar de elogios el trabajo que ha realizado el delantero francés, André-Pierre Gignac, a lo largo de sus años dentro de la institución mexicana.

Martino consideró que el artillero galo es uno de los jugadores más importantes y determinantes dentro de la Liga MX y desde su llegada al club de Nuevo León marcó una valiosa época para la institución al ayudarlos a ganar una gran variedad de títulos que han convertido al equipo en uno de los mejores de los últimos 10 años.

“De Gignac, por lo que vi ye escuchaba y lo que sé, seguramente es de los extranjeros más importantes que ha jugado en México, de clase mundial, jugador que tiene incidencia en el equipo y que indudablemente ha marcado una era, Nahuel en el arco, Guido atrás, una columna vertebral que hace 7 y 8 años que están jugando y han marcado una época en Tigres, ganando títulos. Pero él, me incluyo a pensar que ha sido el mejor extranjero que ha jugado en la Liga Mexicana”, expresó.

André-Pierre Gignac alcanzó los 200 goles en su carrera como jugador con los Tigres. Crédito: MARIO ARMAS | AFP / Getty Images

El estratega argentino también habló sobre el desempeño del portero Nahuel Guzmán, a quien ya conoce y ha mantenido una positiva relación desde Newell’s Old Boys; a pesar de esto consideró que sus actuaciones han afectado su nivel competitivo y lo catalogó de “actor de telenovela”.

“De alguna manera ha ratificado lo que muchos pensábamos acerca de su carrera como futbolistas como arquero, ha hecho un notable aporte para esta historia de Tigres desde el momento que se juntan él, Guido y Gignac, han sido decisivos en estos años de Tigres. Le tengo un gran cariño especial a él, tenemos una excelente relación, me enojo con él cuando tiene conductas de actor de telenovela que de futbolista, se lo digo y por eso lo expreso acá, cuando le va bien me pone contento y no tengo más que palabras de elogio”, agregó.

Para finalizar el Tata Martino habló sobre la presencia de Lionel Messi en el partido contra los Tigres de la UANL y detalló que a pesar de estar bastante recuperado de la lesión que sufrió en la Copa América 2024 todavía no se encuentra al parejo del resto de sus compañeros y no podrá defender la camiseta del Inter Miami en este encuentro.

“Ya se la han sacado (bota) está con trabajos en gimnasio, todavía no sale a campo. Independientemente de haber podido dar el otro paso d estar en la siguiente ronda, vamos a jugar contra un candidato al título, segura entre será una linda prueba para nosotros y ver cómo estamos para trascender en esta competencia, valoramos mucho el juego de mañana”, concluyó Martino.

Sigue leyendo:

–Guillermo Martínez confía en la llegada de Javier Aguirre y Rafa Márquez

–Julio González sueña con ganarse un cupo en el Tri de Javier Aguirre

–Henry Martín quiere que Javier Aguirre le dé oportunidad a los jóvenes