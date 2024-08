La publicación con la que Daniel Arenas reaparece en Instagram luego de salir de ‘Hoy Día’

El presentador de televisión Daniel Arenas subió a su cuenta en Instagram unas historias en apoyo a Venezuela. Su mensaje llega después de varios días de silencio, luego de que anunciara que ya no estará en el programa ‘Hoy Día’, que transmite la cadena de televisión Telemundo, y en el que compartió con figuras como Penélope Menchaca, Carlos Calderón, Andrea Meza y Chiky Bombom.

El artista no habló de este anuncio que sorprendió a muchos, solo se limitó a usar su perfil, en el que tiene más de 2 millones de seguidores, para mostrar su apoyo a la situación venezolana, que ha estado en el foco de muchos, debido a las denuncias de fraude electoral en el proceso que hicieron en el país el pasado 28 de julio.

Daniel Arenas en Instagram. Foto: Captura de pantalla. Crédito: Cortesía

En esta oportunidad, el colombiano lanzó un breve mensaje, en el que exigió, al igual que muchos, que se respeten los resultados que dan como ganador al opositor Edmundo González Urrutia, lo que supondría un cambio en la nación, que ha estado sumida a una profunda crisis por culpa de los gobiernos de Hugo Chávez y el actual, presidido por Nicolás Maduro.

Daniel Arenas, ante esto, escribió: “Hasta el final, hasta siempre mi Venezuela”.

También compartió una fotografía de un cartel que afirma: “No se puede ignorar a tanta gente que pide un cambio”.

¿Por qué se fue Daniel Arenas de ‘Hoy Día’?

El colombiano anunció esta semana que llegó a su fin la experiencia que vivió en Telemundo como conductor del show matutino.

A muchos les dejó sin palabras esta noticia, pues se dio de una manera bastante inesperada. Sin embargo, el artista comentó que es algo que venía pensando desde hace tiempo.

“Nadie me está despidiendo de la empresa, no hubo ningún problema, adoro y amo a Telemundo y sobre todo a mi programa ‘Hoy Día’, que va a ser por siempre mi casa. Estoy enormemente agradecido por la oportunidad que me dieron, de estar con ustedes todos los días, de conducir un programa como este, que es una gran responsabilidad”, comentó al aire.

Muchos de sus compañeros lamentaron su salida y le agradecieron por el tiempo que compartieron juntos en este proyecto.

Sigue leyendo:

· Entre lágrimas, Daniel Arenas se despide de ‘Hoy Día’

· ¿Quién será el reemplazo de Daniel Arenas en Hoy Día?

· Chiky Bombom manda mensaje a Daniel Arenas por su salida de ‘Hoy Día’