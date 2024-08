Lin Yu-tin, otra boxeadora envuelta en polémica de género en París 2024

La boxeadora taiwanesa Lin Yu-tin avanzó a las semifinales de los Juegos de París en la categoría de -57 kilos al derrotar a la búlgara Svetelana Kamenova Staneva por puntos. Según reseñó EFE, la pugilista asiática también está involucrada en una polémica de género parecida a la de la argelina Imane Khelif.

Lin Yu-ting, de 28 años y tercera en el ranking mundial, venció a la búlgara por decisión unánime (5-0) de los jueces.

En 2023, la boxeadora taiwanesa perdió la medalla de bronce en los Mundiales debido a que no pasó unas pruebas que la Federación Internacional de Boxeo (FIB) no especificó, aclarando únicamente que no se trataba de exámenes de testosterona.

Ante la controversia, el presidente del COI, Thomas Bach, defendió públicamente a Lin y a Khelif el sábado pasado.

“Son dos boxeadoras que nacieron mujeres, crecieron como mujeres, tienen pasaporte de mujeres y han competido muchos años como mujeres”, afirmó el líder del movimiento olímpico, denunciando una “guerra cultural” de aquellos que intentan apropiarse de la definición de lo que es una mujer.

Lin, que es la cabeza de serie en su categoría de peso, tiene garantizada al menos una medalla de bronce, con la oportunidad de luchar por el oro el próximo sábado si gana su combate de semifinales contra la turca Ezra Yildiz Kahraman el miércoles.

Sigue leyendo:

–Imane Khelif rompe en llanto tras asegurar una medalla en París 2024

–Mariana Pajón se lamenta por no ganar medalla en París 2024

–Las estrellas que se “alinearon” para alentar a Simone Biles en París 2024