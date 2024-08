Lili Estefan lanza filosa pregunta a Fernando Carrillo por apoyar a Maduro

La presentadora de televisión Lili Estefan sigue criticando a Fernando Carrillo por mostrarse como un aliado de Nicolás Maduro para difundir sus mensajes políticos sobre la situación en Venezuela.

En el programa ‘El Gordo y la Flaca’, la cubana-estadounidense se mostró este lunes indignada por la respuesta que le dio el actor, quien la invitó a su país para que conociera sus bellezas y así se diera de cuenta, supuestamente, que no hay una crisis.

Ante la invitación, la famosa no dudó en responderle y por eso le dijo: “Yo voy a ir a Venezuela algún día, pero cuando Venezuela sea libre, ¿qué es lo que tú no entiendes Fernando Carrillo?”.

Lili Estefan critica a Fernando Carrillo

Explicó que lo dejó de seguir en redes porque ella lo tenía en sus cuentas por su trayectoria como actor, pero ahora que ha dedicado su vida al activismo político considera que no tiene nada que hacer ahí.

“Está usando todos esos seguidores para influenciar, a mi no me influencia nadie. No puedo seguir a una persona que de actor se ha vuelto activista político de un régimen que todos sabemos que está mal, inaceptable y al final lo que pienso es que le dolió que lo dejé de seguir”, afirmó.

Reiteró que cuando haya democracia pisará suelo venezolano, pero por ahora no será posible.

Lili Estefan contó que lo que más le molesta es que Fernando Carrillo esté jugando con el dolor de un pueblo que ha enfrentado muchas dificultades en los últimos años.

“Él sabe que las elecciones fueron un fraude”, comentó la flaca de la televisión hispana en los Estados Unidos.

Por último, hizo una firme pregunta al artista: “¿Le están pagando por esto? Porque no es normal, ¿Fernando Carrillo te están pagando por esto?”.

También le dijo que ella no está en la política, pero que sí apoya a la gente que está decepcionada en el país sudamericano y que quiere un cambio. “Yo voy a ir a Venezuela cuando sea libre, Los Roques, que me dicen que es una belleza”, culminó.

