Danilo Carrera le dedicó unas palabras a su ex Michelle Renaud

Danilo Carrera, protagonista de la nueva serie de Telemundo “Sed de venganza”, aprovechó su participación en el programa “Pica y se extiende” para enviarle un mensaje de felicitación a su ex, la actriz mexicana Michelle Renaud, quien recientemente se convirtió en madre por segunda vez.

Esta noticia añade un toque de curiosidad, ya que el padre del hijo más joven de Michelle es el chileno Matías Novoa, es el exmarido de Isabella Castillo, quien también comparte en la misma novela con Carrera en “Sed de venganza” que será transmitida desde octubre en Telemundo.

Al ecuatoriano le llegaron a consultar si sostiene algún tipo de contacto con Renaud y de inmediato aclaró que no es así: “No, no tenemos relación“.

Sin embargo, aprovechó para dedicarle unas tiernas palabras a su ex, debido a que hace poco se convirtió en madre por segunda vez: “Deseo realmente que le vaya super bien a ella y sobre todo a su hijo, al que amo. Y yo solo espero que esté bien y a ella también lo mismo, le deseo lo mejor de corazón”.

Carrera comentó que ha tenido conversaciones con Isabella sobre la particular coincidencia de sus relaciones, pero enfatizó que prefiere mantener esos detalles en privado: “Lo que sea que yo hable con Isabella, que créeme que hablamos todo el día y de muchas cosas, no lo voy a contar a nadie“.

“¿Sabes qué pasa? Que el mundo es muy chiquito y lo vemos como algo sorprendente, (pero) no es que sea tan espectacular tampoco“, agregó durante su visita al espacio de entretenimiento del canal de televisión.

“Sed de venganza”, que se estrenará próximamente en horario estelar por Telemundo, sigue la historia de Fernanda Ríos, personaje interpretado por Castillo, quien lucha por escapar de los traumas de su infancia. Sin embargo, su vida toma un giro inesperado cuando se ve atrapada en las oscuras maquinaciones de Eugenio Beltrán, un hombre de negocios deseoso de ajustar cuentas, lo que la lleva a involucrarse en un complejo juego de engaños y chantajes.

