Alejandra Capetillo muestra su proceso de mudanza

Hace un par de meses la joven Alejandra Capetillo informó a sus seguidores que había decidido mudarse con su pareja, el empresario Nader Shoueiry. En ese momento no dio muchos detalles sobre su nuevo hogar, pero ahora está usando las redes sociales para compartir todo el proceso de mudanza.

Los nuevos detalles que Capetillo está compartiendo de su hogar se dan semanas después de que el empresario le pidiera matrimonio. Sin duda esta ha sido una gran noticia para Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, los padres de la novia , incluso el actor lloró durante una entrevista al hablar sobre el compromiso.

Hace seis días Alejandra compartió un video donde se ve la sala de estar de su nuevo apartamento. El lugar aún está completamente vacío, y ambos están muy ilusionados por poder decorar el lugar a su gusto.

En el video se les ve a ambos en el medio de la sala muy felices. Se abrazan y celebran este nuevo comienzo. También están acompañados de sus dos mascotas. La sala de estar tiene pisos de madera, una gran ventana y una puerta de vidrio que parece dar paso a un balcón.

Alejandra Capetillo se está encargando de la decoración de la propiedad y ha compartido con todos sus seguidores el proceso, el cual tiene en cuenta que será lento pero emocionante.

En otro video la joven se grabó al llegar al edificio con grandes bolsas de la compra que había hecho. En esas bolsas estaban las almohadas, sábados y edredones, todo para equipar el dormitorio principal.

Capetillo explicó y mostró en el mismo video que por el momento solo tiene el colchón y no la base de la cama, ni el resto de muebles para el dormitorio.

“Yo no tendré sofá, no tendré comedor, no tendré alfombra. Me voy a ir hasta más lejos, yo no tengo ni base de cama, pero una cosa sí tengo: ropa de cama”, dijo la influencer de 24 años en el video.

También hizo mención a que las sábanas que compró son de 500 hilos. Bromeó que aunque tiene ese lujo de ropa de cama está, por los momento, comiendo en platos de plástico.

