Madre de Geraldine Bazán mostró su solidaridad a Irina Baeva

La situación entre Gabriel Soto, Irina Baeva y Geraldine Bazán ha estado marcada por la controversia y el drama familiar. Rosalba Ortiz, madre de la mexicana, se había opuesto a la relación del actor con la rusa, especialmente por la percepción de que ella había interferido en el matrimonio de su hija. Sin embargo, parece que recientemente ha cambiado su postura al mostrarle su apoyo en medio de los rumores de su ruptura con el padre de sus nietas.

“Mi solidaridad (a Irina Baeva). Como a todas las mujeres que han sufrido esto. A esta niña también que la bendiga Dios; que le dé una buena orientación hacia lo que ella la haga feliz. Nada más, es lo que puedo decir”, expresó frente a los medios de comunicación.

La madre de Geraldine Bazán aprovechó también para aclarar que “primero pongo a mi hija”, aunque no descartó decirle a la actriz de origen ruso que “tiene toda mi solidaridad, mi respeto como mujer”.

Rosalba ha aclarado que no se siente en capacidad de emitir juicios sobre la relación de su hija con su expareja, ni sobre el comportamiento de Irina hacia sus nietas, lo cual es un cambio significativo en su actitud anterior. Al no querer comentar acerca de los rumores de maltrato hacia las niñas y al respaldar la declaración de Irina sobre su comportamiento, parece que busca mantener una postura más neutral en esta complicada situación familiar.

“A mí no me consta eso (el maltrato a sus nietas). Serán sus papás los que tomen o tomaron las (acciones correspondientes). Ellos saben que lo deben hacer. Espero que hayan tomado cartas en el asunto sus papás (Geraldine y Gabriel) y si no es, qué bueno”, añadió.

Además, la mención de un nuevo interés romántico de Gabriel llamada Erika añade un nuevo capítulo a esta historia mediática, aunque Rosalba no se pronunció sobre este presunto romance, lo que sugiere que prefiere mantenerse al margen de los asuntos personales, incluyendo lo de Irina. Esto podría indicar un intento de fomentar la armonía familiar y evitar más conflictos en una situación que ya ha sido bastante tensa.

“No lo sé, no me consta. No les puedo contestar nada de eso, ni ya debería de contestar nada de él, ni de mi hija”, dijo.

Sigue leyendo:

· Irina Baeva según no maltrató a las hijas de Gabriel Soto

· Gabriel Soto confirmó que su ex Irina Baeva le fue infiel

· Maribel Guardia defendió a Irina Baeva tras su separación