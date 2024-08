Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 8 al 14 de agosto

Louie Vega en el Lincoln Center

El ‘Dance Floor’ del Lincoln Center se vestirá de gala este jueves 8 de agosto, para recibir a Louie Vega. Como la mitad del dinámico dúo de DJs Masters at Work, el ganador del GRAMMY y nominado siete veces ha forjado una carrera asombrosa a partir de una amplia paleta melódica, mezclando house, salsa, afrobeat, jazz, hip-hop, gospel y R&B en un infierno disco con un toque latino único. Vega celebra actualmente el vigésimo aniversario de su álbum debut en solitario, Elements of Life de 2003, que desató una gira internacional continua y una experiencia en vivo con una banda con Vega como director musical y conductor. A las 6:30 pm. Gratis. 10 Lincoln Center Plaza. Más información: https://www.lincolncenter.org.

Cortesía

Fiesta de Nickelodeon en el Paley Museum

Disfrute de un fin de semana de fantasía junto a Dora, Bob Esponja, PAW Patrol, las Tortugas Ninja y más durante la Nickelodeon’s Animation Celebration en The Paley Museum (25 West 52 Street). Niños y adultos tendrán la oportunidad de conocer y tomarse fotos con sus personajes de caricaturas favoritos, ver lo mejor de la nueva serie de Dora y la próxima nueva serie Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, jugar los últimos y mejores videojuegos de Nickelodeon y hasta competir contra otros fanáticos, pintarse la cara para recrear algún personaje, desarrollar su creatividad con manualidades, entre otras actividades. El sábado 10 y domingo 11 de agosto, de 12:00 a 6:00 pm. Para entradas e información, visite: https://www.paleycenter.org.

Festival Arte Pa’ Mi Gente

El festival anual de artes y cultura latinoamericana de Teatro SEA, Arte Pa’ Mi Gente/Arts for All, regresa este sábado 10 de agosto al aire libre, presentando una jornada de celebración familiar gratuita. Este año, el festival se centra en el tema “Día de la Música Infantil Latiné”, destacando la importancia de la música latina creada por y para niños. Los invitados destacados incluyen a Musiquita con Blanca Cecilia González y Jesse Elder (foto), los niños de The Mariachi Academy of New York, El Trotamundos directamente desde Puerto Rico, Bilingual Birdies Band, el Coro de Niños de la Iglesia Santo Niño Jesús – San Benito José Labre, y la cantante para niños recientemente nominada al Latin Grammy, Flor Bromley. Además, por primera vez, Teatro SEA presentará una actuación en vivo de su banda de música de infantil original, El Avión-The Airplane. En The Clemente Center (107 Suffolk Street, NYC), Calle Suffolk entre Rivington y Delancey. Desde las 10:00 am a las 5:00 pm. Más información: https://teatrosea.org/

Cortesía

El arte maya de Sara Currucuchich

Disfrute del arte de la intérprete, compositora y autora Sara Curruchich, quien encuentra inspiración en su cultura maya, componiendo en su lengua natal, Kaqchikel, y en español. Este sábado 10 de agosto, en el David Geffen Hall del Lincoln Center, Curruchich ofrecerá una inmersión profunda en la cultura maya indígena, tejiendo historias de resistencia y amor. Ella mezcla sutilmente sonidos folk, rock y elementos de sus raíces indígenas; sus canciones son himnos en las manifestaciones de comunidades indígenas. A las 12:00 pm. Gratis. Más información en: https://www.lincolncenter.org.

Cortesía

Día del hip hop en El Bronx

El Bronx se llenará de vida nuevamente con música, baile y arte durante el 4º Anual Día del Hip Hop, que se llevará a cabo este sábado 10 de agosto de 2024, de 9:00 am a 8:00 pm en el 345 Brook Ave, Bronx, NY. El evento promete una vibrante programación de actividades, incluyendo presentaciones en vivo de renombrados artistas de hip hop y emergentes, exhibiciones de breakdance y una impresionante muestra de graffiti, con talleres y demostraciones en vivo. La entrada al evento es gratuita, con boletos disponibles en Eventbrite. Para más información, visite www.hiphopblvd.hiphop.

Shutterstock

Tito Nieves en Staten Island

Este domingo 11 de agosto, Tito Nieves llenará de música el escenario del Stapleton Waterfront Park de Staten Island (Water St. and Navy Pier Ct) durante un espectáculo gratuito a las 5:00 pm. El salsero puertorriqueño comenzó con orquestas en Nueva York, pero se hizo un nombre como solista en los años 80 cantando salsa en inglés. Obtuvo un gran éxito en 1997 con su enérgica versión de “I Like It Like That” de Pete Rodríguez. Para su show en Staten Island, lo acompañarán la cantante de estilo libre Cynthia, mejor conocida por su dueto de 1991 con Johnny O “Dreamboy/Dreamgirl”. DJ Lucy Euclid y Vinnie Medugno completarán el show. Más información: https://cityparksfoundation.org

Cortesía

Festival Anual Battery Dance

Este verano, Battery Dance celebra su 43º Festival Anual de Battery Dance, desde el domingo 11 al sábado 17 de agosto, con presentaciones en vivo cada noche en el Rockefeller Park de Battery Park City. Las compañías y artistas destacados incluyen al Ballet Nepantla (foto), que fusiona la danza contemporánea con el folclore mexicano mientras explora las realidades sociales de los inmigrantes transculturales; la explosiva Evelyn Tejeda, de la República Dominicana, aportará su galardonado trasfondo en hip-hop a una búsqueda contemplativa del corazón; y el estreno mundial de Capoeira Luanda NYC junto a la joven fenómeno Anna Lopez. A las 7:00 pm. Para una agenda completa, visite: https://batterydance.org.

Cortesía

Cine gratis en el Stuart Cinema

Este fin de semana, PlutoTV traerá su programa “Summer of Cinema” al Stuart Cinema & Cafe de Brooklyn, con entrada gratuita para disfrutar del éxito taquillero “Deadpool y Wolverine”. Varios horarios, los asientos son por orden de llegada y debe confirmar su asistencia. También habrá una “Scavenger Hunt” (Búsqueda del Tesoro) para niños de 2 a 14 años, que se llevará a cabo desde la esquina de West Street y Milton hasta Transmitter Park en Greenpoint. Comienza el sábado 10 de agosto a las 11 am y termina el domingo 11 de agosto a las 5 pm. Para reservar y más información, visite: www.stuartcinema.com.

Cortesía

Yoga en español en Bryant Park

Bryant Park Yoga presented by CALIA brindará su primera clase de yoga en español el miércoles 13 de agosto a las 10:00 AM. Esta clase especial tiene como objetivo hacer que el yoga sea accesible para todos los neoyorquinos. Liderando la sesión estará Mariana Hernández, originaria de México y la primera instructora de habla hispana para Peloton Interactive y una apasionada defensora del bienestar inclusivo. En la grama del Bryant Park (entre la calle 40 y 42 & 5ta y 6ta Avenidas). Gratis. Más información:https://bryantpark.org/activities/yoga

Cortesía

Un ‘Diner’ muy refinado

NoMad Diner, ubicado dentro del hotel Arlo NoMad, es una propuesta muy interesante porque ofrece un menú inspirado en los famosos diners de la ciudad pero de manera más elevada y moderna. Dirigido por el galardonado chef Fred Maurer, los comensales pueden disfrutar a cualquier hora del día un clásico omelet, unos shrimps and grits o un buen grilled cheese sandwich and soup, pero además pueden atreverse a probar algunas especialidades de la casa, como el Arlo Dog con kimchi, un pescado Monkfish con Spaghetti Squash, un meatloaf o las chuletas de cerdo Scarpariello. El menú es un verdadero paseo por sabores que recuerdan la riqueza cultura de NYC, todo en un ambiente retro, diseñado por Stonehill Taylor. El bar ofrece cócteles curados, licores artesanales y vinos naturales. Arlo NoMad está ubicado en el 11 E 31st St., NY. Más información: https://www.nomaddinernyc.com.

Cortesía Arlo NoMad

En Broadway: Oh, Mary!

La comedia Mary! sigue acumulando éxitos y muchas carcajadas, por lo que acaba de anunciar que extenderá su temporada (por ahora) hasta el 10 de noviembre. Creada y protagonizada por Cole Escola (en su debut en Broadway) la obra narra como una miserable y asfixiada Mary Todd Lincoln, en las semanas previas al asesinato de Abraham Lincoln, hace todo lo posible por volver a trabajar en una obra de cabaret, su único interés y pasión. Entre sucesos que entrelazan historia y ficción, Escola logra hacer reír al público gracias a unos divertidos diálogos pero sobre todo gracias a su magistral actuación.Con Conrad Ricamora como el marido de Mary, James Scully como el maestro de Mary, Bianca Leigh como la acompañante de Mary y Tony Macht como el asistente del marido de Mary, la producción está dirigida por Sam Pinkleton, y producida por Kevin McCollum & Lucas McMahon y Mike Lavoie & Carlee Briglia. En el Lyceum Theatre (149 West 45th Street). Boletos e información: OhMaryPlay.com.