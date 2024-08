Elisa Beristain sigue presumiendo su mansión

Hace poco más de una año la presentadora de ‘Chisme No Like’ Elisa Beristain compartió un video donde recorría su gran mansión en Los Ángeles, California. Ahora ha decidido hacer un nuevo recorrido y dar más detalles sobre cómo vive.

La primera parte de este recorrido la compartió en su cuenta de Instagram. El tour lo comenzó desde su baño, el cual es bastante amplío y es conocido porque ha grabado algunos videos allí. Destacan los azulejos en las paredes, la bañera, ducha de vapor y los estantes de madera donde guarda sus toallas.

El baño y su dormitorio está conectados gracias al vestido de doble altura, el cual no mostró con detenimiento porque confesó que está muy desordenada.

Uno de los detalles del dormitorios que más resaltó fue sus lámparas y mesas de noches. Contó que las mesas con bases de cantera las tuvo que trasladar desde Monterrey hasta California, explica que en Estados Unidos no se suelen vender. Las bases de las mesas combinan con algunos marcos de la puertas y ventanas.

En su dormitorio tiene una impresionante terraza privada con chimenea e impresionante vista de la zona. Dice que suele relajarse en ese lugar.

Este nuevo recorrido ha dejado claro que Beristain se ha enfocado mucho es buscar muebles de calidad, además de bonitos. En todo el lugar resalta la madera y los tonos tierra.

Durante esta primera parte del tour también mostró el dormitorio invitados, el cual incluye una cama de masajes, baño privado y vista a las áreas verdes de la propiedad.

La presentadora de ‘Chisme No Like’ compartió este tour pocos días después de haber confesado a sus seguidores que su sueño de pequeña era tener una familia y una casa bonita.

“Yo siempre que llego a un nuevo espacio, ya sea una oficina, un trabajo, o en mi casa, yo siempre estoy buscando que los lugares se vean con armonía. Que se vea lindo. ¿Por qué? porque las circunstancias de la vida y como me tocó a mi, que tal vez es como te tocó a ti, era en un espacio que no era acogedor, en un lugar no era bonito”, dijo en un video previo.

En esa misma publicación le explica a sus seguidores cómo fue su propio proceso para hacer entender a su mente que los espacios en los que vivió no les gustaban pero que eran temporales. “Jamás perdí la esperanza ni dejé de decir ‘yo lo logro, yo lo voy a hacer’. Un empuje que tuve es que tuve hambre, de comida y de salir adelante. Me impulsó mi familia”.

