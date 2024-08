Ewa Swoboda: la atleta polaca que se hizo viral por su parecido a una actriz del cine para adultos

El pasado 2 de agosto la atleta polaca Ewa Swoboda participó en la prueba de 100 metros planos y causó gran revuelo en las redes sociales no precisamente por lo deportivo. Sino por la apariencia física de la corredora.

Y es que miles de usuarios en las redes sociales se encargaron de hacerla viral al mostrar el gran parecido que Swoboda tiene con la actriz del cine para adultos Abella Danger.

Fue tanto el revuelo que causó el parecido entre la atleta de 27 años y la creadora de contenido para adultos de 28 años. Que la propia Abella Danger lanzó su comentario al respecto a través de sus redes sociales, pues la inundaron con las comparativas.

“¿Por qué todo el mundo me sigue enviando esto (foto de la comparativa entre ambas), una atleta olímpica literal que se compara conmigo, no soy una y rezo para que ella no vea esto porque es 10 veces más guapa y más talentosa que yo?”, escribió Abella Danger en sus redes sociales.

Esta viral comparación le trajo a Swoboda una gran exposición mediática en especial en las redes sociales. Donde, por ejemplo, en Instagram creció en gran cantidad sus seguidores hasta ubicarse en más de 800,000 actualmente.

¿Cómo le fue a Swoboda en París 2024?

La talentosa corredora polaca viene de ganar en 2023 medalla de oro en los Juegos Europeos en 100 metros y plata en el relevo 4×100. Además de plata en el Campeonato Europeo de Atletismo en Roma 2024.

Sin embargo en París 2024 no le fue del todo bien. La primera prueba que tuvo fue en los 100 metros planos en donde pasó de primera en su eliminatoria con un tiempo de 10.99 y pasó a la semifinal donde no pudo avanzar tras quedar cuarta con un reloj de 11.08.

En cuanto a los relevos 4x100m quedó quinta junto a su equipo en la primera eliminatoria con un tiempo de 42.86. Por lo que la Swoboda se despidió de los Juegos Olímpicos sin oportunidad de medalla.

