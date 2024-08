Francisca Valenzuela, calladita no, ruidosa sí

Cuando hizo el videoclip de su tema “Juan”, Francisca Valenzuela se sentía como adolescente. Y es que en esa producción, la cantautora chilena aparece rodeada de figuras como Adán Jodorowsky, Emmanuel del Real, Gil Cerezo y Esteman, todos ellos reconocidos miembros de la comunidad musical pop, urbana y alternativa.

“Todos son amigos que me encantan”, dijo la artista durante una conversación desde Chile, donde se encontraba por razones de trabajo. “Fue súper divertido; grabamos unas partes en México y otras en Chile”.

Esta canción antecede a “Déjalo ir”, el sencillo que actualmente promociona y que escribió como parte de su proceso de sanación luego de un rompimiento sentimental que la dejó bastante triste.

“Habla de soltar, de pasar la página”, dijo. “Habla de ese mantra que te empuja hacia adelante y de lo difícil que es”.

El tema está incluido en el disco “Adentro”, que salió al mercado en 2023. Se trata de un sencillo en el que solo se escucha la voz de Francisca y su piano, un instrumento que adora. Originalmente fue la maqueta del tema, pero al final, la artista decidió incluirla en su álbum sin regrabarlo.

Además de estar bastante ocupada con su música, Francisca está ultimando los detalles del Ruidosa Fest, un evento protagonizado por mujeres artistas de varios países de América Latina. En esta ocasión, la primera vez que se celebra en persona luego de una pausa obligada por la pandemia, tendrá lugar el sábado en el icónico Lincoln Center.

“La meta es crear un festival divertido, competitivo, donde tú ves una diversidad tremenda de mujeres en la música”, explicó Francisca. “Lo lindo es que Ruidosa […] vino a darme energía, a hacerme sentir parte de una comunidad, [sentir] que no estamos solas, que estamos unidas en esto”.

El festival celebra los proyectos de mujeres, personas que se identifican como mujeres y voces disidentes de la industria de la música de América Latina. Se compone de talleres, paneles de conversación, podcasts y presentaciones en vivo de las artistas.

En esta edición participan las intérpretes y cantautoras ile, Raquel Berrios —de Buscabulla—, Salt Cathedral, Renee Goust, Khylie Rylo, Riobamba, Mireya Ramos, Ali Stone, Nella, Bruses, Bebel Gilberto y la misma Francisca.

La música de mujeres es para todos, y no está limitada a un espacio, es la premisa del festival, dice Francisca. Esto porque algunos promotores solían decirle a la cantante que “la música de mujeres es para mujeres”, por lo que uno de los objetivos del festival es romper con ese estigma.

“Es decir, ‘mira, no hay una forma de ser mujer; no hay una forma de ser exitosa, y nos encanta la diversidad'”, dijo sobre el evento, que tuvo su primera edición en 2016 en Chile “con la idea de generar esta red de mujeres y celebrarlas con proyectos de mujeres”.

Después de esta fiesta y de varios shows pendientes en México y en Estados Unidos, Francisca espera tomarse un tiempo “para calibrar y ver qué viene para el siguiente año”.

En detalle



Qué: Ruidosa Fest

Cuándo: sábado 4:30 pm

Dónde: Lincoln Center for the Performing Arts- en el Damrosch Park, The Dance Floor at Josie Robertson Plaza, Hearst Plaza, y el David Rubenstein Atrium

Cómo: entrada gratuita

Información: https://www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city/ruidosa-fest?