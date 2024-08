Rebajan el precio de la casa que inspiró a Billy Joel a escribir

En octubre del año pasado entró al mercado de bienes raíces una casa en Highland Falls, Nueva York, que fue alquilada por Billy Joel durante los años 70. El lugar lo compartió con Elizabeth Weber. Pero la mejor parte es que su estancia allí le sirvió de inspiración para crear música.

Inicialmente la propiedad estaba disponible por $2.5 millones de dólares, pero la falta de interesados en la propiedad hizo saliera del mercado y ha regresado ahora por $1.9 millones de dólares.

Resulta extraño que la relación de la vivienda con Billy Joel no haya atraído a los fanáticos millonarios del cantante, pero hay que tomar en cuenta que a muchas estrellas de Hollywood les cuesta vender propiedades.

Esta casa es conocida como ‘Overlook’. En ella Joel compuso ‘New York State of Mind’ (1976), también creó ‘Songs in the Attic’, el cual se convirtió en su cuarto álbum de estudio. Aunque el lugar nunca perteneció al músico, el propietario siguiente se encargó de nombrar una de las sala de la casa ‘Sala Billy Joel’.

‘Overlook’ ocupa un lote de 2.26 acres y su construcción data de los años 50. Se sabe que desde inicios del 2023 la propiedad les pertenece a Sean, Kim y Emily-Kate Donnery, quienes heredaron la residencia de su padre fallecido, quien compró el lugar en los años 80.

El nuevo dueño tendrá a su disposición una casa principal de 4,300 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con cinco habitaciones, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Del interior de la casa se tiene que mencionar sus grandes ventanas, puertas francesas, pisos de madera, chimenea cubierta de piedra y más.

La propiedad también incluye un garaje independiente con capacidad para varios vehículos y un viñedo.

Para disfrutar al aire libre hay extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, comedor y otros espacios ideales para compartir con familiares o amigos.

