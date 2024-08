Ivonne Montero contó las complicaciones que tuvo su hija

La reciente cirugía de corazón abierto de Antonella, hija de Ivonne Montero, ha sido un momento angustiante pero necesario para su salud. La intervención tenía como objetivo corregir una cardiopatía congénita severa, en la que su corazón solo cuenta con un ventrículo lo que dificulta la correcta oxigenación. La circunstancia ha sido complicada, y aunque se presentaron algunas complicaciones durante la cirugía, los médicos lograron manejar la situación a tiempo.

“Todo corrió muy bien, todo el arreglo que le tenían que hacer en la arteria y en el corazón y la válvula todo pasó superbién. Se presentó una complicación en la cirugía, pero los doctores lo solucionaron“, dijo la actriz a ‘Venga la Alegría’.

Montero expresó que pese a la gravedad de la situación y el delicado estado de Antonella tras la cirugía, la familia se mantiene esperanzada. Esta operación era considerada la última en su tratamiento, pero se ha planteado que Antonella necesitará seguir recibiendo atención médica para realizar correcciones adicionales, como la colocación de prótesis y válvulas.

“Se presentó un sangrado, pero se logró controlar. Bendito Dios ha estado estable, ahorita está reportada como delicada, pero está muy bien Gloria a Dios”, añadió durante la entrevista.

La familia continúa en el hospital a la espera de que Antonella se recupere, y se mantienen monitorizando su progreso de cerca. El apoyo de su madre y de sus seres queridos es crucial en este momento difícil. Es un recordatorio de la fortaleza y resiliencia que ambos han demostrado a lo largo de este proceso.

Ivonne Montero habló de la nariz de su hija

“Este mensaje es para todas aquellas personas de esta plataforma de TikTok que están tan preocupados por la naricita de mi hija. Yo no sé qué tanto les preocupa si a nosotras no nos preocupa en absoluto, porque no es un tema médico ni que le cause ningún problema de autoestima ni de salud”, dijo en el video.

“En este momento Antonella no quiere entrar a quirófano a arreglarse su nariz, punto, se acabó. En el momento en el que Antonella me externe: ‘Mamá, yo quiero arreglarme mi naricita’, (entonces) yo, como su mamá responsable (…) voy a tomar la decisión de llevarla a hacerle sus estudios y entrar ella a la cirugía que necesite de su nariz, con el mejor cirujano que yo pueda encontrar”, agregó.

