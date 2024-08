Hoy Día: ¿qué anunciarán este 12 de agosto en el programa?

En el programa Hoy Día han indicado que este lunes 12 de agosto compartirán una gran noticia con su público y muchos creen que será la contratación oficial de Carlos Calderón como uno de los conductores del show matutino de Telemundo.

En la cuenta en Instagram del espacio de entretenimiento se han leído muchos comentarios, sobre todo luego de que hace unos días Daniel Arenas saliera del espacio por decisión propia, según ha asegurado recientemente.

“Carlos Calderón ocupará el lugar de Daniel Arenas”, “Qué bueno que ya estarán en horario normal, bienvenidos, intenté ver el programa de la competencia, pero está aburridísimo”, “Qué regrese Clovis, que se le extraña”, “Me encanta Carlos Calderón y Gabriel Coronel, de verdad que hacen bien su papel de conductor. Muy agradables”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que se han leìdo son: “Van a traer a otra u otro para luego en un par de meses o quizás un año y medio los botan”, “Siempre y cuando Carlitos Calderón y Ckiky Bombom no salgan del programa, lo demás no importa, lo soportaremos”.

Cambios en ‘Hoy Día’

El programa ha causado mucho revuelo últimamente con la salida de Daniel Arenas, quien ha tenido que explicar de forma insistente que no fue despedido. Esto debido a que terminó su participación en el show un día después de que hiciera un comentario sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Los televidentes, al ver lo que había pasado, comenzaron a especular sobre esta situación y afirmaron que Pepe Aguilar podía estar detrás de todo.

Sin embargo, el colombiano lanzó un mensaje en su cuenta en Instagram para hablar de lo sucedido: “Hoy hace una semana y por voluntad 100% propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué, siempre he dicho que mi Dios me puso ahí y que si venía de él era porque tenía un propósito muy poderoso. Hoy por hoy, después de todo lo vivido entiendo mejor que nunca, que ese propósito es (por qué lo seguirá siendo) abanderarlo a él, ser su herramienta, su voz, su ejemplo. Estamos pasando por un momento muy complicado como humanidad, en donde se acabaron los límites, todo gira alrededor de ser tendencia o “viral” por hacer algo absurdo, grotesco u ofensivo. Ya no se sabe qué significa el respeto, los valores o tan siquiera la dignidad. Hay mucha oscuridad familia, así que tenemos que ser luz donde se necesite”.

