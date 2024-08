Termina el verano en Estados Unidos, ¿cuándo hay que cambiar la hora en nuestros relojes? 

Conforme se acerca el fin del verano, la luz del día empieza a reducirse, razón por la que el horario en Estados Unidos sufre un pequeño, pero significativo ajuste que tiene como único fin aprovechar las horas del día.



A partir del primer domingo de noviembre se abre paso al horario de verano Daylight Saving Time (DST por sus siglas en inglés) que no es más que la práctica de adelantar los relojes una hora con respecto al horario estándar durante los meses de verano y atrasarlos nuevamente en otoño.



Sin embargo, suele haber confusión respecto a lo que se debe hacer y la pregunta que más abunda en redes sociales, así como en charlas del día a día es “¿Debo adelantar o atrasar el reloj?“.

¿Se atrasa o se adelanta?



Este 2024 el cambio de horario se dará el domingo 3 de noviembre a las 2:00 a.m., todos los relojes deberán atrasarse una hora, es decir, el reloj deberá marcar la 1:00 a.m., lo que significa que habrá más luz por las mañanas y mucho menos por las tardes.



Algunos dispositivos electrónicos como smartphones, laptops, smartwatch, entro otros, cambian de hora de forma automática, sin embargo, aún existen dispositivos que requieren de un cambio manual por lo que se recomienda hacer las modificaciones, así como ajustes necesarios el sábado por la noche, incluso antes de irse a la cama a dormir, para que al despertar lo haga con el nuevo horario.



Pese a que el cambio de horario lleva años activo tanto en Estados Unidos como en otros países, cientos de personas se han mostrado recios al cambio, porque “no le encuentran sentido”, así lo han hecho saber a través de redes sociales.



Incluso, en marzo de 2022 se presentó una Ley bipartidista de protección contra la Luz Solar que argumentaba las razones por las que debería hacerse permanente el horario de verano y dejar de lado el de invierno.



Entre esas razones destacaban que las familias ya no pasaban más tiempo al aire libre, justamente por la falta de luz, lo que provocaba una mayor tasa de obesidad infantil, además, se argumentó esa hora de sol por la tarde mejoraba la seguridad pública, se ahorraba energía y mejoraba la salud mental.



Pese a la lista presentada, el cambio de horario no sufrió un cambio, incluso, varios estudios en aquel momento demostraron que después de varias pruebas se llegó a la conclusión de que cuando se toman en cuenta estudios sobre el sueño, la salud y los ritmos circadianos, sí se puede concluir que el cambio de horario no es una buena idea.

Tips para adaptarse rápidamente al cambio de horario

Si bien es cierto que los cambios no son fáciles, expertos en la materia recomiendan empezar a hacer ajustes en la rutina de dormir, por lo menos tres días antes, esta acción hará entender a tu cuerpo y mente que estás atravesando por un cambio.



por lo menos tres días antes, esta acción hará entender a tu cuerpo y mente que estás atravesando por un cambio. El sol se ocultará más temprano, pero no por ello dejarás de aprovechar los beneficios que otorgan, como dosis de Vitamina D , que está relacionada con el estado de ánimo.



, que está relacionada con el estado de ánimo. Sigue tu vida con normalidad , el hecho de que inicies el día más temprano no significa que tengas que cancelar tus reuniones con familiares o amigos, al contrario, si el sol aparece una hora antes, aprovéchala y sácale jugo.



, el hecho de que inicies el día más temprano no significa que tengas que cancelar tus reuniones con familiares o amigos, al contrario, si el sol aparece una hora antes, aprovéchala y sácale jugo. Las siestas son necesarias en algunas personas, pero si de pronto las incluyes en tu rutina del día a día , lo único que estarás haciendo es “perder” horas del día, entonces sí podrás decir que “el día no te alcanza”.



, lo único que estarás haciendo es “perder” horas del día, entonces sí podrás decir que “el día no te alcanza”. Si te cuesta hacer cambios, siempre podrás contar con ayuda de un profesional que te guiará y dará el mejor consejo para llevar con tranquilidad ese cambio.

