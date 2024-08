Madre de Gala Montes le envía un mensaje tras sus diferencias

La situación entre Gala Montes y su mamá Crista ha captado la atención del público debido a la complejidad de su relación y los conflictos que han surgido en las últimas semanas. Todo comenzó con las declaraciones de su progenitora, en las que mencionó que su hija la despidió como mánager debido a influencias externas y resentimientos personales.

Desde el momento de sus diferencias, esta situación provocó una serie de intercambios muy mediáticos entre ambas, donde Crista incluso acusó a sus propias hijas de supuestamente haberla golpeado y que además tendría pruebas. Ahora, decidió cambiar su versión y demostró que desea mejorar su relación con la actriz.

“Sí, me arrepiento de haberlo hecho público. Fue un error. Estoy esperando a que salga Gala (para hablar en privado)”, dijo Crista durante una nueva transmisión en ‘Siéntese quien pueda’. “Era hermosa (nuestra relación). No, mucha gente dice eso (que fue estrategia). En realidad, sí llevamos una relación hermosa. Sí nos llevamos bien ella y yo. No me preguntes, no sé qué pasó. Sí, se va a componer este asunto, tarde que temprano lo voy a arreglar”, agregó.

A medida que Gala participa en ‘La casa de los famosos México’, su madre ha cambiado su enfoque mostrando apoyo a su hija y defendiendo su imagen frente a críticas externas, lo que sugiere un intento de reconciliación.

Crista también expresó su arrepentimiento por la situación y su deseo de reunirse con Gala para resolver sus diferencias y aclarar malentendidos. Este giro en la dinámica familiar plantea la posibilidad de que ambas puedan encontrar un camino hacia la reconciliación, aunque el futuro de su relación sigue incierto. La audiencia espera con interés cómo se desarrollará esta historia dentro y fuera del reality show.

“Ya no quiero más problemas con mis hijas. Quiero decirles que las amo, que esto se va a arreglar entre nosotros. Por otro lado, decir que se quedó inconcluso lo de las finanzas. A mí no me importa sus preferencias. Vine a este programa para decir abiertamente que esto se va a arreglar. De eso me encargo yo. Son mi vida las dos”, añadió en el programa que es transmitido a través de Univision.

