Gala Montes desde pequeña sabía que le gustan las mujeres

Gala Montes ha generado un gran impacto en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ gracias a su autenticidad y su personalidad franca. Durante su estancia en el reality show, ha compartido detalles íntimos de su vida, incluyendo su orientación sexual. En una reciente conversación con una compañera, reveló que desde pequeña había sabido que le gustaban las mujeres, lo que la llevó a enfrentarse a sus propios miedos, especialmente con respecto a la aceptación de su madre.

La actriz mexicana de 24 años no dudó en compartir parte de su vida privada. Por ello, se sinceró y dijo siempre haber estado clara de su orientación sexual: “La neta yo siempre lo supe desde chiquita que me gustaban las mujeres. Para mi mamá era lo peor tener un hijo gay”.

La también cantante mencionó que para su madre, la idea de tener una hija homosexual era muy difícil de aceptar. Este conflicto familiar se hizo aún más evidente cuando su progenitora se enteró de su bisexualidad a través de una transmisión en vivo que Gala realizó antes de entrar al reality.

Esta experiencia ha sido un reflejo del valor que está mostrando al ser honesta sobre quién es, a pesar de las dificultades personales que enfrenta, lo que la ha convertido en una figura cada vez más admirada entre su audiencia.

Con más de tres millones y medio de seguidores en Instagram, Gala no solo está cautivando a los fans del programa, sino que también se está convirtiendo en un símbolo de aceptación y diversidad en los medios. Su historia está resonando con muchos, destacando la importancia de ser auténtico y la lucha por la aceptación en el ámbito familiar.

Hermana de Gala Montes es bisexual

Gala mencionó que en su caso fue un poco más complejo decirle a su madre su verdadera orientación sexual. Sin embargo, lo mismo no ocurrió con su hermana. Por ello, aprovechó para contar cómo fue que ocurrió:

“Nos fuimos un viaje mi hermana y yo antes de entrar al reality y me dice ‘quiero hablar contigo’. Yo ya estaba teniendo cosas con esta chava que fue que dije ‘me voy a dar la oportunidad, voy a probar y no me quiero quedar con las ganas y ya quiero confirmarlo y si sí es, que sea’. Y mi hermana (me dice) ‘estoy saliendo con una chava’. Y yo ‘pues qué crees, yo también’. Y nos reíamos porque decíamos ‘mi mamá se va a infartar'”.

