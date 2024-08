Carlos Calderón ha “intentado” darle un hermanito a su hijo León

El presentador de televisión Carlos Calderón se encuentra en un momento significativo en su vida, tanto a nivel profesional como personal. Recientemente, ha comenzado su rol como presentador titular de “Hoy Día” en Telemundo, una oportunidad que lo llena de emoción y gratitud.

En una conversación con HOLA! AMÉRICAS, compartió no solo su entusiasmo por esta nueva etapa, sino también sus deseos de ampliar su familia junto a su pareja Vanessa Lyon, y darle un hermanito a su hijo León.

“Sí, lo hemos intentado, ha habido ahí un par de sustitos que no han consolidado“, comenzó diciendo el mexicano a la revista.

El conductor de “Hoy Día” mencionó que entre él y su pareja no descartan la posibilidad y siempre sueñan con eso: “Pero sí, yo veo crecer a León y creo que sería un gran regalo darle un hermanito o una hermanita. Si Dios lo quiere así, ojalá sea. Yo feliz, uno más. Ella bromea mucho con que, si volvemos a tener un bebé, van a ser gemelos. Yo digo: ‘Ay, Dios mío, tres ya no sé qué tan divertido sea’, pero uno más a lo mejor sí me lo chuto”.

Carlos Calderón y su esposa Vanessa Lyon están trabajando en ampliar la familia. Crédito: Mezcalent

Aunque Carlos y Vanessa están haciendo esfuerzos para concebir otro bebé, admiten que aún no ha sido posible, pero mantienen la esperanza. A través de su experiencia como padre de León, quien nació en septiembre de 2021, Carlos ha aprendido a apreciar cada etapa del crecimiento de su hijo, reconociendo que a medida que los niños crecen, también se suele extrañar los momentos de su etapa de bebés.

“Lo que te dicen los papás siempre es cierto. Ya que empiezan a tener tres añitos, que va a cumplir próximamente, empiezas a extrañar al bebé chiquito, como que te despides demasiado rápido de esas versiones de un ser vivo al que amas con todo tu corazón. Entonces, sí, de alguna manera extraño un bebé balbuceando, un bebé al que le tienes que sacar el eructito”, expresó a la revista.

Sin duda, este es un período emocionante en la vida de Calderón lleno de sueños y aspiraciones para su familia.

